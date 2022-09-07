【送暖行動】迪士尼走訪大澳長者送節日祝福　暑假探患癌兒童助紓壓及帶來歡樂

▲ 迪士尼義工隊探訪鄰舍輔導會東涌綜合服務中心的長者。（香港迪士尼提供）

臨近中秋節，香港迪士尼樂園義工隊走訪大澳長者，向他們贈送燈籠，提早送上節日祝福，樂園親善大使陳麗儀難忘一名婆婆喜歡過中秋節，特別用心製作燈籠，還珍而重之地拿回家。另外，迪士尼與多間醫院和非政府組織合作，為病童送上歡樂，剛過去的暑假，義工隊則到訪長沙灣兒童癌病基金社區服務中心探訪病童。

香港迪士尼樂園度假區表示，樂園致力關懷社區，鼓勵關心身邊每個有需要的人，即使面對疫情，大家都可以感受到歡樂。迪士尼義工隊去年11月開始，與鄰舍輔導會合作，發起「小電話．大關懷」活動，每月定期致電居住在東涌、梅窩及大澳的長者，關心他們在疫情中的生活需要及心理健康。而趁著中秋節前夕，一眾義工親身走訪大澳，探望大家連月在電話聊天，互相慰問的長者，更連同長者的家人一起做手工、唱歌及玩小遊戲，義工隊並向他們贈送燈籠，提早送上節日祝福。

鄰舍輔導會東涌綜合服務中心執行幹事任佩華表示：「面對香港人口老化，社會對安老服務的需求日漸增加。迪士尼義工隊在過去一年，除了通過電話慰問，疫情下向長者送出暖暖心意，更親身遠赴大澳探訪他們，透過活動保持他們的身心健康，以安享晚年。」

陳麗儀坦言，平日比較少機會接觸老人家，原來他們是充滿童心及活力，亦都希望有人與他們分享生活點滴：

不少長者都跟我說，現在上了年紀，加上疫情關係，近年都少外出，已經很久沒有與一大班朋友及家人一起玩，今日難得有機會，所以他們都百分百投入。

而長者的分享，亦令陳麗儀深受感動：「其中有一位婆婆，在一齊學造燈籠時，與我分享自己的故事，回憶起她過中秋的快樂回憶，所以她特別用心製作燈籠，還珍而重之地拿回家。我們希望送暖給老人家，結果是老人家們令我們心頭一暖！」

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另外，香港迪士尼與多間醫院和非政府組織合作，透過不同社區項目，陪伴病童面對疾病帶來的挑戰。今個暑假，迪士尼義工隊亦一連4星期舉辦「童樂迪士尼」義工活動，到訪長沙灣兒童癌病基金社區服務中心探訪病童。義工隊每個星期都會以不同的迪士尼主題，例如「反斗奇兵」和「獅子王」等，精心設計及準備各式各樣的遊戲和唱遊活動，還有各種手工藝製作，增加活動的趣味性，與病童分享不同的迪士尼故事，創造無限歡樂，帶來了不一樣的暑假。

香港迪士尼樂園度假區親善大使唐俊迪一向熱愛音樂創作及表演，今次就盡展所長，以音樂與病童打成一片：「透過分享音樂與小朋友互動是我最享受的事！在這次義工活動中，我透過音樂說故事，與他們連結，鼓勵他們勇敢面對病情。看見小朋友搖動著身體，跟著我們一起唱，是一件十分奇妙的事，我和其他迪士尼義工都樂在其中！」

兒童癌病基金服務總監王小慧表示：「病童面對治療過程的壓力及後遺症，家人和朋友的陪伴十分重要。感謝香港迪士尼一直關懷社區危重病童，透過義工活動，發揮愛說故事及創意無限的精神，為面對漫長治療過程及康復中的小朋友紓緩壓力並帶來無窮歡樂，將迪士尼的奇妙延伸到社區。」

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責任編輯：陳麗娜