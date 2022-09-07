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【超市大搜查】乳酪促進腸道蠕動有效瘦身　10款低糖低脂原味乳酪名單

保健美顏 10:45 2022/09/07

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乳酪促進腸道蠕動有效瘦身！營養師推介10款低糖低脂原味乳酪名單。

早餐吃得有營養能為一整日帶來活力，其中乳酪是不少減肥人士的早餐恩物。不過，市面上乳酪種類繁多，未必所有款式都健康，更存在高糖陷阱。有營養師推介10款低糖低脂原味乳酪，喜歡吃乳酪的大家要識揀啦。

最新影片：

乳酪含豐富活性乳酸菌，能促進腸道蠕動，維持腸道健康，還有助瘦身。營養師Cynthia在Facebook專頁精選出10款較低糖低脂的原味乳酪，點擊大圖查看名單：

    點擊圖片放大
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原味乳酪推薦吃法

原味乳酪雖健康，但味道上不及果味乳酪吸引。市民若覺得吃起來單調，Cynthia建議，不妨試試以下吃法：

  • 加入新鮮水果一同進食
  • 混合於沙律中，當沙律醬使用
  • 配搭各種健康早餐穀麥一同食用

內容獲「營養師Cynthia」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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