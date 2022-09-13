就接種新冠疫苗，現邀請讀者透過《市民掌握新冠疫苗資訊問卷調查》與我們分享意見和看法，完成問卷後更有機會獲得「慶祝香港特別行政區成立二十五周年紀念品」一套（兩款禮品包將隨機派發，先到先得，送完即止）。

條款及細則：



1. 是次問卷調查由香港特別行政區政府委託進行

2. 活動截止日期和時間為2022年9月29日23時59分

3. 每人只限填寫問卷及獲得禮品一次

4. 參加者將會收到領取禮品安排的電郵，未符合領取資格者將不會作個別通知

5. 參加者須於問卷內填寫正確的電郵地址作領取禮品通知之用

6. 若參加者提供的資料有錯漏或不正確，以致未能聯絡參加者，有關領取禮品資格將一律作廢而不獲另行通知，主辦機構恕不負責

7. 兩款禮品包將隨機派發，持有通知電郵的人士請於辦公時間內親身前往香港渣華道333號北角政府合署11樓1109室領取，禮品數量有限，先到先得，送完即止

8. 所有禮品不得退換或兌換現金

9. 如發現提交問卷多於一次，或以任何程式擾亂或操控活動，主辦機構有權取消該參加者參與活動及其獲得禮品資格，而無須事前通知或給予任何補償

10. 主辦機構有權隨時暫停、終止或取消活動，而無須事前通知或給予任何補償

11. 凡參加本活動即代表已同意並接受在此所載的活動條款及細則

12. 主辦機構有權隨時修改本活動條款及細則，而無須事先通知

13. 如有任何爭議，主辦機構保留最終決定權，而無須另行通知

14. 以上活動條款和細則將根據香港特別行政區的法律而詮釋及受其管轄



(特約)