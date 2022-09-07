【器官排毒】皮膚蠟黃臉暗沉反映肝臟問題　中醫拆解器官最佳排毒時間

▲ 中醫拆解器官最佳排毒時間。（iStock圖片）

都市人工作繁忙、壓力大，又經常捱夜，身體得不到足夠休息。台灣有中醫師指出，每個器官都有最佳排毒時間，適時做好排毒，有助內臟保持年輕。

中醫師謝彌堅於Facebook專頁指出，一天24小時可分成不同時段，讓不同的器官進行排毒。

肝臟

最佳排毒時間：凌晨1點-3點

出現症狀：皮膚蠟黃、肝腹水長蜘蛛痣、臉暗沉、消化道不適等

飲食保護方式：多吃綠色蔬菜，例如椰菜花、檸檬、綠豆、番石榴、奇異果等

心臟

最佳排毒時間：上午11點-下午1點

出現症狀：胸悶、心悸、頭暈、易疲勞、腳水腫等

飲食保護方式：多吃黑芝麻、大蒜、毛豆、牛油果、核桃、多脂魚類、黃豆等

脾臟

最佳排毒時間：早上9點-11點

出現症狀：口臭、臉上長斑、鼻翼發紅、多有胃熱等

飲食保護方式：多吃酸性食物及黃色食物，例如紅蘿蔔、番薯、南瓜等

肺臟

最佳排毒時間：凌晨3點-5點

出現症狀：皮膚灰暗、情緒差、慢性咳嗽、胸痛等。

飲食保護方式：多吃白葡萄、白蘿蔔、山藥、三文鱼、南瓜、堅果、番石榴、蘋果等

腎臟

最佳排毒時間：清晨5點-7點

出現症狀：水腫、呼吸有金屬味、畏寒、疲勞想睡等

飲食保護方式：多吃小紅莓、藍莓、葡萄、椰菜、大蒜、青瓜等，以及多喝水

謝彌堅亦建議少捱夜，保持正常規律的睡眠，少吃高油、高糖、高熱量食物，適當運動及補充水分。

內容獲「謝彌堅 中醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣