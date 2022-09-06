【疫境送暖】順豐香港推出「順回益」社區送暖計劃　支援有特殊學習需要兒童

▲ 順豐香港推出「順回益」社區送暖計劃 。（圖片由品牌提供）

順豐速運（香港）有限公司（下稱「順豐香港」）一向熱心公益，致力為社會可持續發展貢獻一份力量，近日宣布推出順豐香港「順回益」社區送暖計劃，向本地社福機構提供全年定額物流資助，並透過合辦義工及社區打氣活動，為社會注入更多正能量。首年度的計劃以「疫境 送暖」為主題，歡迎來自不同服務範疇的機構參與。而本地兒童教育及復康機構協康會成為計劃的首間受惠機構，順豐香港將支援有特殊學習需要（SEN）兒童及該會不同類型的物流服務需要，為兒童在成長路上增添暖意。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣女士表示：「今年初香港第五波疫情肆虐，順豐香港在竭力維 持快遞服務之餘，亦協助多個慈善團體及抗疫組織添置與運送防疫物資。由於在過程中體會到非牟利 機構往往面對不同形式的物流資源問題，促使我們推出『順回益』社區送暖計劃，旨在從社區的需要 出發，以資助形式向社福機構提供物流解決方案，同時合作有意義的社區關愛項目，真正協助到資源 匱乏的社群。」順豐香港期望，該計劃可減輕非牟利機構的運作負擔，從而集中資源幫助更多有需要人士。

▲ （圖片由品牌提供）

順豐香港認同協康會致力幫助不同能力的兒童及青年盡展潛能，以及締造平等融和社會的理念，因此邀請其率先參加「順回益」社區送暖計劃。未來一年，順豐香港將支持協康會多方面的物流需求，包括為其網上商店、重點籌款活動及兒童訓練項目等提供派送支援，並會向該會水邊圍特殊幼兒中心捐贈一部物理治療儀器，為該中心服務的小朋友提供深層軟組織治療，從而提升其活動能力。此外，順豐香港亦會透過捐助支持協康會，讓有特殊需要的兒童可以繼續透過中心所提供的訓練和治療，把握訓練的黃金期，為日後的成長打好根基。

一般患有大腦痙攣、發展遲緩、自閉症及動作協調障礙的兒童，大肌肉發展比同齡兒童緩慢及異常； 障礙較嚴重的，姿勢及活動能力較低。這些兒童因身體的肌能問題，容易形成軟組織緊縮。協康會於2008年引入深層軟組織治療，透過儀器為有需要兒童伸展軟組織和提升血液及淋巴系統循環，能更有效改善踝關節活動幅度。

▲ （圖片由品牌提供）

每名有需要學童每星期需接受1至2節的相關治療，然而，該會水邊圍特殊幼兒中心的治療儀器於今年初因耗損而停用，目前物理治療師需以傳統的人手拉筋方法為有需要學童每天伸展，既耗時亦加重治療師的體力耗損，加上拉筋過程難免令兒童感到不適而抗拒治療，大大影響療效。

協康會行政總裁梁惠玲女士表示：「疫情反覆，對於有特殊需要的兒童、青少年及其家庭影響尤深。 家長要協助子女適應新生活常規及提高防疫意識之餘，部分家庭更同時面對經濟困難，日常生活大受影響。我們很高興得到順豐香港的支持，贊助本會本地的物流費用以及更換本會水邊圍特殊幼兒中心的治療儀器。我們相信透過商社夥伴合作，能夠協助更多有特殊需要的兒童及其家庭克服疫情帶來的挑戰！」

順豐香港不僅關注兒童的身心發展，期望藉著推出「順回益」社區送暖計劃，協助不同社福機構支援到更多有不同需要的市民。有關計劃由即日起接受本地註冊社福機構及慈善團體報名參加，預計每年 可以為8至10個受惠機構提供資助，及推出不同的暖心項目。

有興趣參加有關計劃的社福機構或慈善團體，歡迎電郵至sfnws@sf-express.com與順豐香港公共事務部聯絡。

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責任編緝：蕭雅文