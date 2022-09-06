【施政報告】教聯會約見李家超倡吸引中學自願合併　盼與教育局合辦國安教育教師培訓

▲ 教聯會今日（6日）約見行政長官李家超（左四）及教育局局長蔡若蓮（右三）。（教聯會提供圖片）

政府正就新一份《施政報告》進行諮詢，教聯會今日（6日）約見行政長官李家超及教育局局長蔡若蓮作交流。教聯會表示，期望政府盡快就學生人口結構性下跌，盡快制訂可行方案，減少對學校衝擊，倡向中學提供足夠誘自願減班或合併，長遠引入境外生源；該會亦希望與教育局合作，利用教聯會愛國教育支援中心開辦切合學校國民教育統籌主任所需培訓。

教聯會形容雙方會面氣氛良好，對於李家超在政綱提出涉及教育範疇的8大方向，包括加強教師專業操守和培訓、推動STEAM教育普及化、充實國民教育體系等，教聯會深表認同，並關注落實方法。

面對學生人口結構性下跌，教聯會建議政府在短期內加強支援取錄跨境生的學校，並向跨境學童增加支援，包括提供按人頭津貼；另提供足夠誘因，讓中學自願參與減班或合併；長遠引入更多境外生源，例如大灣區及東南亞學生，自資全費就讀本港學校，由私立及直資學校做起，再探討擴展至津校。

愛國教育方面，教聯會今年籌建愛國教育支援中心已投入服務，該會期望日後在學生學習及教師專業成長兩方面，為愛國教育工作提供支援，包括配合教育局，通過中心合作開辦切合國民教育統籌主任及教師所需培訓課程，讓更多同工到中心參加國情國安教育的專業培訓；該會亦建議政府調配資源，參考姊妹學校津貼做法，給予學校資源開展相關工作。

教聯會亦促請政府加快重點推行創科教育，包括提供專項撥款，供學校增聘人手協助教師課堂教學、購置新硬件教材，或為現有硬件添置配件或更新；加強到校專業支援，並在師訓課程加入更多創科教育元素；長遠可重新分配課時，釋放課時安排學生參與動手製作及訓練設計思維活動。

該會亦建議政府檢討香港教育制度，建立「與『一國兩制』相適應的教育體系」。與會的教聯會副主席兼立法會議員鄧飛解釋，香港教育要保持國際化水平，優化中學文憑試（DSE）課程，不能任由學生「跳船」就讀內地高考、外國IB及GCE-AL等課程。

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責任編輯：馮琪雅