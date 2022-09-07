【兒童蛀牙】女兒牙痛照X光驚揭8隻蛀牙　張嘉兒：已經早晚刷牙加用牙線

▲ 張嘉兒女兒牙痛，X光才發現有8隻蛀牙。

有報告指出，一半5歲香港兒童都有蛀牙，張嘉兒6歲的長女(Leora)也是其中一人。張嘉兒的女兒2個多月前感到牙齒不適，嘉兒誤以為她是敏感牙齒，因牙醫肉眼check不到蛀牙，直至兩星期前女兒又喊牙痛，在X光下震驚發現Leora有8隻蛀牙，嘉兒詫異地說：「聽到都驚！」

▲ 日前，張嘉兒長女Leora因再次牙痛要去見牙醫。(圖：Mama College facebook)

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「媽媽，我牙痛呀！」，張嘉兒長女Leora，兩個多月內喊兩次牙痛。嘉兒接受TOPick訪問時表示，今年6月，Leora第一次表示牙痛，嘉兒帶她看牙醫時，牙醫逐一敲打她的牙齒檢查，肉眼看上去沒有蛀牙，之後也沒有再痛，

▲ Leora檢查完，再照x光，發現有8隻蛀牙。(圖：Mama College facebook)

Leora嗰兩日牙痛都係食完一啲凍嘢就覺得痛啲，佢食完一個凍西瓜同一個雪完嘅飯團，我就以為佢係敏感牙齒，但都有帶佢睇牙醫，當時個牙醫肉眼睇就check唔到，冇話蛀牙…

直至兩星期前，Leora又喊牙痛，嘉兒有感女兒突然間又再痛，相信不是敏感牙齒咁簡單，立即帶女兒睇牙醫，這次一定要照x光，

今次去照x光，一照就發現8隻蛀牙，點解有8隻咁多呢？其實係全部蛀晒大牙啲隙位，蛀喺條隙度，左右牙齒都會掂到，蛀8隻係幾嚴重，聽到都好驚，點解唔經唔覺蛀得咁快！

牙醫指，因為小朋友的乳齒容易蛀牙，加上神經好近琺瑯質，好快蛀到入去，因此Leora會覺得痛。經過診治後，Leora8隻蛀牙，有些只需簡單的補牙，但有些要擺個鐵模去處理，今個星期内要再去補牙。

▲ 張嘉兒提議大家唔好用咁耐奶樽嚟餵奶，早啲轉杯，咁就可以減少對牙齒有害嘅風險。(圖：Mama College facebook)

嘉兒表示，每日早晚都有幫她們補刷牙，更會用牙線，但可能忽略了女兒一些壞習慣，導致蛀牙，

譬如佢有時會含住啲嘢含好耐，又或者佢哋飲水飲得少，變咗食完啲嘢嘅糖份令到牙齒個酸性好高，容易蛀牙，應該要鼓勵佢哋多啲，每次食完糖及餐後都要飲番多啲水。

Leora與一般小朋友一樣，不喜歡牙膏的味道，所以長久以來都選用沒有fluoride(氟化物)的bb牙膏，但牙醫卻建議一定要用含有fluoride的牙膏，牙齒才會健康，

佢由細到大都好腌尖，話啲牙膏啲味唔好味，又唔係好鍾意吐出來，吐嗰方面唔係咁叻，所以只係用bb牙膏，依家當然有用啦！

幼女baby Hannah早已使用含fluoride的牙膏，嘉兒也想提醒媽媽們，當小朋友懂得漱口時，及早轉用有fluoride的牙膏，而bb一出牙都可以幫bb刷牙，並鼓勵大家定期做牙齒保健，check下小朋友的牙齒乾唔乾淨？健唔健康？

小貼士分享

另外，嘉兒有一些小貼士與TOPick讀者分享，希望大家的小朋友都可以減少蛀牙，擁有健康牙齒。

唔好用咁耐奶樽嚟餵奶，早啲轉杯，咁就可以減少對牙齒有害嘅風險，仲有好多人以為飲果汁係健康，其實飲果汁未必健康，因為有時果汁都有好多糖份，仲有個有趣嘅point，就係牙醫同我講，話可以試吓食完早餐先刷牙，都make sense，因為臨瞓之前刷咗，起身未食嘢，咁食完嘢刷牙咪可以刷走番口腔啲嘢，我依家都有咁做！

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責任編輯︰林碧洋

鳴謝：Mama College