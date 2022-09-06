  • 30°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 20:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【嬰幼兒加固】淺嘗西瓜雪糕雪條助消暑　醫生分享6大嬰幼兒可吃冰涼食物

兒童健康 19:00 2022/09/06

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

醫生分享6大嬰幼兒可吃的冰涼食物。

小朋友天時暑熱沒有胃口，究竟可否給嬰幼兒食一點冰涼食物消暑？兒科醫生指出家長可以適時讓孩子吃點涼感食物，但當中要留意各項原則，配合小朋友的年齡去揀選食物之外，也要優先選擇成分單純不含添加劑的。

台灣兒科專科醫生巫漢盟在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文，分享天氣熱時寶寶可以吃的涼感食物。身為爸爸的巫醫生日前孩子外出散步走走跳跳，不一會兒就滿頭大汗。回家後，媽媽為孩子簡單擦洗，補充水分和一點食物，讓身體降溫。巫漢盟醫生指出，其實在炎熱的天氣裡，家長可適時讓孩子吃點涼感食物，當中他分享了6種小孩可以吃的消暑食物。

最新影片︰

1. 西瓜

西瓜含有大量水分、蔗糖、維他命A、維他命E、鎂、鐵等多種營養素，是天然消暑的好食物。

攝取原則包括，4個月後可逐步嘗試；嬰兒每日可吃1至2匙西瓜泥，幼兒每日可吃2份西瓜，1份即約一顆拳頭大，但避免連續多天一直吃；以原型水果為主。

2. 綠豆湯

綠豆含有蛋白質、維他命A、維他命B群、維他命E、鈣、鎂、磷等多種營養素，食用後有助於解熱、消暑。

攝取原則包括，4個月後可逐步嘗試；有淡淡的甜味為主即可，不可加入過多砂糖；餐與餐之間食用，每次喝一小碗，勿影響正餐攝取。

3. 凍鮮奶

孩子1歲後就可以喝鮮奶，鮮奶含有豐富鈣質、蛋白質、礦物質、乳糖等多種營養，1至6歲的兒童每日應攝取兩杯，每次喝240cc。

攝取原則要留意，1歲後就可飲用；炎熱時可直接喝凍鮮奶、涼爽時稍微放涼再喝；不添加冰塊、不喝調味乳。

更多兒童健康資訊︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

4. 刨冰

刨冰大多以大量片狀的冰、糖水、水果及其他配料製成，吃的時候需選擇成分單純的刨冰，建議自製或購買市售刨冰應選擇天然水果口味，加入少許糖水即可。

攝取原則要留意，小朋友2歲後再嘗試；細舔慢嚥、等片狀的冰融化再吃進肚子裡；以成分單純為主。

5. 雪條

相信爸媽都有聽聞「吃冰對氣管不好」的話語，但原則上若孩子沒有氣管不好、氣管相關疾病，食用上沒有大礙，另外小小孩的腸胃較敏感，因此吃雪條時應待融化再吃進肚子裡。

攝取原則方面，幼童待2歲後再嘗試；細舔慢嚥、不直接啃雪條；以成分單純為主。

6. 雪糕

雪糕含糖量高，據美國農業部資料顯示，每100克就含有21克的糖，往往吃一點冰品，含糖量就超標，因此應控制食用量及選擇成分單純的雪糕。

攝取原則方面同樣是2歲後再嘗試；控制含糖量，2至18歲兒童每日添加糖攝取量不可超過25克；以成分單純、沒有過多添加物的冰品為主。

巫漢盟醫生指出，炎炎夏日，大人熱暈的同時，相信孩子也感到炎熱，因此適時的給予孩子吃冰涼食物可以消暑降溫，也能安撫孩子的心情，別將冰凍食物視為可怕的食物，只要把握攝取分量和糖分就可以。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕

相關文章

【嬰幼兒加固】1歲半幼童常嘔吐誤以為食滯　揭港媽憂孩子鯁喉只餵全流質【附3歲以下餐單】
12:47 2022/08/30
【嬰幼兒加固】1歲半幼童常嘔吐誤以為食滯　揭港媽憂孩子鯁喉只餵全流質【附3歲以下餐單】
【BB飲食】副食品加固宜多樣化食材　嬰幼兒易缺乏維他命D鐵鋅3大營養
19:27 2021/12/29
【BB飲食】副食品加固宜多樣化食材　嬰幼兒易缺乏維他命D鐵鋅3大營養
【BB飲食】1歲以下勿飲果汁食物宜多元　10大嬰兒進食副食品加固貼士
19:28 2021/09/28
【BB飲食】1歲以下勿飲果汁食物宜多元　10大嬰兒進食副食品加固貼士

你可能感興趣

【嬰幼兒加固】1歲半幼童常嘔吐誤以為食滯　揭港媽憂孩子鯁喉只餵全流質【附3歲以下餐單】
12:47 2022/08/30
【嬰幼兒加固】1歲半幼童常嘔吐誤以為食滯　揭港媽憂孩子鯁喉只餵全流質【附3歲以下餐單】
【BB飲食】副食品加固宜多樣化食材　嬰幼兒易缺乏維他命D鐵鋅3大營養
19:27 2021/12/29
【BB飲食】副食品加固宜多樣化食材　嬰幼兒易缺乏維他命D鐵鋅3大營養
【BB飲食】1歲以下勿飲果汁食物宜多元　10大嬰兒進食副食品加固貼士
19:28 2021/09/28
【BB飲食】1歲以下勿飲果汁食物宜多元　10大嬰兒進食副食品加固貼士
兒童健康 育兒心得 雪糕 營養素 添加劑 醫生 糖分 台灣

最高瀏覽

【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
今日 11:46
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
今日 12:45
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
17:35 2022/09/05
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單