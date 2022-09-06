【嬰幼兒加固】淺嘗西瓜雪糕雪條助消暑　醫生分享6大嬰幼兒可吃冰涼食物

▲ 醫生分享6大嬰幼兒可吃的冰涼食物。

小朋友天時暑熱沒有胃口，究竟可否給嬰幼兒食一點冰涼食物消暑？兒科醫生指出家長可以適時讓孩子吃點涼感食物，但當中要留意各項原則，配合小朋友的年齡去揀選食物之外，也要優先選擇成分單純不含添加劑的。

台灣兒科專科醫生巫漢盟在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文，分享天氣熱時寶寶可以吃的涼感食物。身為爸爸的巫醫生日前孩子外出散步走走跳跳，不一會兒就滿頭大汗。回家後，媽媽為孩子簡單擦洗，補充水分和一點食物，讓身體降溫。巫漢盟醫生指出，其實在炎熱的天氣裡，家長可適時讓孩子吃點涼感食物，當中他分享了6種小孩可以吃的消暑食物。

最新影片︰

1. 西瓜

西瓜含有大量水分、蔗糖、維他命A、維他命E、鎂、鐵等多種營養素，是天然消暑的好食物。

攝取原則包括，4個月後可逐步嘗試；嬰兒每日可吃1至2匙西瓜泥，幼兒每日可吃2份西瓜，1份即約一顆拳頭大，但避免連續多天一直吃；以原型水果為主。

2. 綠豆湯

綠豆含有蛋白質、維他命A、維他命B群、維他命E、鈣、鎂、磷等多種營養素，食用後有助於解熱、消暑。

攝取原則包括，4個月後可逐步嘗試；有淡淡的甜味為主即可，不可加入過多砂糖；餐與餐之間食用，每次喝一小碗，勿影響正餐攝取。

3. 凍鮮奶

孩子1歲後就可以喝鮮奶，鮮奶含有豐富鈣質、蛋白質、礦物質、乳糖等多種營養，1至6歲的兒童每日應攝取兩杯，每次喝240cc。

攝取原則要留意，1歲後就可飲用；炎熱時可直接喝凍鮮奶、涼爽時稍微放涼再喝；不添加冰塊、不喝調味乳。

更多兒童健康資訊︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

4. 刨冰

刨冰大多以大量片狀的冰、糖水、水果及其他配料製成，吃的時候需選擇成分單純的刨冰，建議自製或購買市售刨冰應選擇天然水果口味，加入少許糖水即可。

攝取原則要留意，小朋友2歲後再嘗試；細舔慢嚥、等片狀的冰融化再吃進肚子裡；以成分單純為主。

5. 雪條

相信爸媽都有聽聞「吃冰對氣管不好」的話語，但原則上若孩子沒有氣管不好、氣管相關疾病，食用上沒有大礙，另外小小孩的腸胃較敏感，因此吃雪條時應待融化再吃進肚子裡。

攝取原則方面，幼童待2歲後再嘗試；細舔慢嚥、不直接啃雪條；以成分單純為主。

6. 雪糕

雪糕含糖量高，據美國農業部資料顯示，每100克就含有21克的糖，往往吃一點冰品，含糖量就超標，因此應控制食用量及選擇成分單純的雪糕。

攝取原則方面同樣是2歲後再嘗試；控制含糖量，2至18歲兒童每日添加糖攝取量不可超過25克；以成分單純、沒有過多添加物的冰品為主。

巫漢盟醫生指出，炎炎夏日，大人熱暈的同時，相信孩子也感到炎熱，因此適時的給予孩子吃冰涼食物可以消暑降溫，也能安撫孩子的心情，別將冰凍食物視為可怕的食物，只要把握攝取分量和糖分就可以。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕