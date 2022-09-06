【第五波疫情】4區污水樣本呈陽性　當區民政事務處共派約35.4萬套快測包

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因應油尖旺、沙田、屯門及南區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（6日）表示，油尖旺民政事務處、沙田民政事務處、屯門民政事務處和南區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約35.4萬套新冠病毒快速測試套裝。

油尖旺民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向水渠道與花園街附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並已安排派發快速測試套裝予區內污水檢測結果呈陽性的「三無」大廈住戶。

沙田民政事務處亦透過物業管理公司、業主立案法團、業主委員會及村代表，向沙田頭村、沙田頭新村、田心村、顯田村、上徑口、下徑口、嘉華星濤灣、天宇海、海典灣、富寶花園、錦龍苑、雅典居、濱景花園、碧濤花園第一至第三期及翠湖花園的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

屯門民政事務處則透過物業管理公司及村代表，向山景邨、楊小坑村、瓏門、怡峰園、良田村、新墟村及菁雋的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，南區民政事務處透過物業管理公司，向置富花園、置富花園—雅緻洋房及南灣的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者。市民可瀏覽衞生署衞生防護中心的示範短片，了解使用快速抗原測試套裝的方法。

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

政府指，希望市民通力合作，保障自己和家人的健康，「願檢盡檢」，同心抗疫。為減低新冠病毒傳播的風險，政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸陽性檢測個案）盡快進行檢測，以及早識別感染者。

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責任編輯：陳麗娜