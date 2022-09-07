【開明爸爸】4歲女返兩間幼稚園享受群體學習　陳柏宇自評神隊友絕不催谷

▲ 陳柏宇揭開4歲女兒Abi返兩間學校的原因。

陳柏宇（Jason）是圈中有名的「寵女狂魔」，也是女兒陳羿辰（Abigail）的陪玩專員，他與模特兒太太符曉薇（Leanne）共識不求女兒贏在起跑線，寧願追求愉快的生活。不過，有人發現快將4歲的Abi正就讀兩間學校，Jason解釋絕非催谷，返多一間學校是另有原因。

「一點也不催谷，小朋友是需要有事做。」Abi就讀九龍塘熱門學校香港創價幼稚園K2，另外逢星期一、三、五半天返ABC Pathways School的英文班，打好英文基礎，並學習與不同人士相處。Jason笑言老師評價Abi喜歡與人聊天，「搗亂一定有，是正常小朋友的表現。」

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催谷定義取決於家長教育態度

不少家長都希望子女在輕鬆的學習環境下成長，Jason認為催谷的定義取決於家長的教育態度，而非單單指控學校。

如果你的心態是，子女回家後一定要把功課做得完美，我覺得這才是催谷。

▲ 陳柏宇自評湊女做足90分，尚餘10分讓自己進步。（黃建輝攝）

Abi的興趣就是玩，更喜歡與小朋友一齊大玩特玩。除了英文班之外，她另有學畫畫和跳舞，享受群體生活。Jason笑言，只要有一班小朋友陪伴，可能隨意安排她參加其他運動班，Abi都會覺得好過癮。

所以我未肯定她的真正興趣，可能她只是喜歡與朋友一起學習。比較肯定的是她喜歡唱歌，她經常唱，但經常忘記歌詞，要求我唱給她聽。有時她會自己作歌，唱出一連串音和詞。

▲ 陳柏宇笑囡囡都有搗亂的時候。（黃建輝攝）

女兒擅長溝通表達能力強

Abi對著爸爸總是掛著笑容，當然啦！爸爸放任她畫畫、玩波波池，還放任她食薯片！不怕食薯片有損健康嗎？「食囉！沒所謂，雖然對腎臟不太好，但這是樂趣！」

留有一堂濃濃粗眉的Abi似足媽媽，Jason笑言Abi最似媽媽愛吃零食和夜睡，但性格較似他，喜歡講道理和整蠱做怪，「她擅長溝通，會說出她的想法和要求，我有時會讓她勝出，有時卻要她輸。」年幼子女總是要求多多，Jason不會凡事答應女兒要求，間中會讓她取得甜頭。

其實她不太輸得起，我們玩遊戲，她渴望贏，她喜歡贏。我不能因為她提出要求，就一定答應；但又不能經常讓她輸掉，否則她提出要求就沒有意思。例如她提出要求想吃飯前吃糖，我不會馬上拒絕，我會給她吃，但講明要設時限，不能一起床睜開眼睛就吃糖，午膳後就可以了。

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警惕自己不重複父親的錯誤

明年40歲的Jason感言隨著年紀漸長，愈有耐性，脾氣改善了不少。他不肯定是否女兒的出現改變了自己，但肯定現階段的自己，對女兒成長有正面影響。他坦言媽媽、公公婆婆、大舅父大舅母正面影響了他現在的教女思維，父親則是反面教材。

父親家庭那邊是一個提醒，我不想重複他們所犯的錯誤。

▲ 陳柏宇稱囡囡最喜歡玩耍和唱歌。（黃建輝攝）

在訪問當日，見到Jason氹女有一手，可以隨意拿起書本講故事，又以遊戲形式指令囡囡拍照，是一位相當幽默的爸爸。Jason形容自己是一個合理的爸爸，在教養女兒方面做足9成，自評是90分的神隊友。他認為做父母必須有耐性，勿被情緒主導。

我覺得合理就可以了，對所有事情都不要偏激，要控制一下自己情緒，千萬不要被情緒掌控了自己的教育模式，一定要有耐性，盡力實行心中所想。

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盼女兒有愛心做個好人

Jason父母早於他3歲時離異，雙方表明無暇照顧，安排他入住聖基道兒童院，至4年後，媽媽從兒童院接他離開，前往加拿大定居。在院舍中，Jason學會自立和做家務，開心的時間比不開心多，「最重要是，在父母沒有能力照顧我的情況之下，有人照顧我。」

▲ 陳柏宇父女共同完成的畫作！（黃建輝攝）

即使現已成為著名男歌手，Jason從不忘本，謹記聖基道兒童院的養育之恩，經常以舊生身分親身支持有關活動。早前Jason首次帶Abi參加聖基道兒童院舉行的助養人活動，與約40名兒童院助養人一同體驗近年大熱的和諧粉彩，並與家舍兒童交流。

Jason希望向女兒灌輸施比受更有福的道理，並呼籲各界支持聖基道兒童院的「樂樂」「遙遙」助養計劃，幫助來自破碎家庭的兒童。

我希望她做一個好人，有愛心，懂得照顧自己和身邊的人。我所指的照顧是感受，照顧身邊人的感受是很重要的。

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記者︰林綺玲