【命懸2000呎】兩女被困高塔絕境求生　有限場景拍出無限驚險

▲ 《命懸2000呎》

荷里活片《命懸2000呎》（Fall）主要角色只有兩個、主要場景僅得一個，就是兩女被困在離地2000呎的電視塔上，但編導出色之處就是在有限的地方營造出一個又一個驚險情節。

由製作《鯊海47米》（47 Meters Down）占士夏里斯（James Harris）監製，《殺手錦標賽》（The Tournament）史葛曼（Scott Mann）執導及編劇的《命懸2000呎》故事講愛玩極限運動的Becky（姬絲卡露蓮嘉莉飾）因目擊一同攀石的丈夫Dan失足墮崖身亡。

▲ Becky目擊一同攀石的丈夫失足慘死。

編導設計不俗

事隔1年，她仍無法擺脫陰霾，而Becky好友兼專拍玩命片的KOL Hunter（維珍妮亞葛娜飾），決定邀請好姊妹出遊散心，並挑戰攀爬2000呎高的B-67電視塔，實行以大膽挑戰讓Becky克服傷痛。

豈料，當二人爬到最高點後梯子突然意外鬆塌，她們慘被困在空無一物的塔頂，瞬間墮入一場孤立無援的名副其實「半天吊」。而Becky及Hunter被困塔上，遇到的問題一個又一個，情節十分刺激。

其實不論《冰峰36小時》（Frozen 36）、《奪命狂鯊》（The Shallows）等這些絕境片，都是講人在大自然緲小及戰勝心魔克服恐懼，而今次影片最後更有一個扭橋（plot twist），在整體而言，在帶出以上主題及帶出驚險情節，《命懸2000呎》已交足功課，有不俗表現。

▲ Becky與好友Hunter（右）一同挑戰高塔。

展現堅毅意志

片中重點的2,000呎B67電視塔位於加州的，是美國第四高的建築物，導演史葛曼稱：「我很驚訝原來這種建築物真實存在，當你站在底部向上望，高聳入雲，看不到盡頭，簡直是建築物中的奇葩。」

他表示，原來的構思是以一對情侶作為主人翁被困在高塔上，後來改為兩位女性朋友Becky及Hunter。

導演解釋：「我妻子親人的丈夫年紀輕輕便因癌症過世，這給予了我靈感，我將那位親人經歷的一切放到Becky身上 — 在失去重要的人、生活經過天翻地覆的轉變後，展現出來的那種堅毅及生存意志。」

▲ Becky與Hunter（右）被困塔上。

事前做足準備

片中兩大角色Becky及Hunter的共演部份很多，所以飾演這兩個角色的演員必須合拍，於是導演提議讓飾演這兩個角色的演員一起來進行試鏡。

飾演Becky的姬絲說：「試鏡前我已收到Hunter候選演員的名單，我先從他們的Instagram去初步認識他們，之後再發訊息提議在正式試鏡前演練一遍，當時我已覺得與維珍妮亞特別有火花。」。

定好演員後，史葛曼便著手進行正式拍攝前的綵排。他在自家後園建造一座木製平台，花數天時間，讓姬絲及維珍妮亞將電影演一遍，務求在高塔進行拍攝時更順利：「我們需要在正式拍攝前，在這細小的平台上提前試驗不同的動作和姿態，如嘗試不同的睡姿和坐姿，也排練了一些場景，因為屆時只有我們兩人在高空，史葛也離我們很遠，在我們之下60呎的地面，所以必須提前綵排提高效率。」

為實景建構模擬電影中2,000呎的高塔，史葛分別選了近維克多維爾（Victorville）的Shadow Mountain的山頂搭建了高塔及平台。

▲ 維珍妮亞葛娜憑科幻電影《超時空習作》（Project Almanac）出道。

盡量親身上陣

另外，找來電視塔的原設計師，請他們在洛杉磯郊外的沙漠、一個近棕櫚谷叫Rocky Buttes的地方建造了高15 呎的塔桿部份，用來拍攝高塔的底部，而在某一個高度後，則利用電腦特效向上延伸上去。

在Shadow Mountain的山頂上，美術指導Scott Daniel搭建兩座不同高度的塔，一座高約60呎，不包含塔頂的燈光部份；另一座則是約5呎高的平台，用來拍攝近鏡：「要爬上60呎的高度真的有點可怕，尤其當爬到頂時，感受到強風吹，加上平台在搖晃，姬絲和維珍妮亞真的很有勇氣。」導演說。

史葛曼強調，演員們的安全最重要，所以請來在《職業特工隊：鬼影約章》（Mission Impossible：Ghost Protocol）中負責湯告魯斯（Tom Cruise）高空攀爬部份安裝索具及負責安全的專業團隊協助拍攝。

雖然姬絲和維珍妮亞有動作特技替身，但她們都盡可能親身上陣：「由於我們清楚了解整個吊索及安全配置的運作，所以建立了十足的信任，也能安心大膽地親身演出某些動作特技場面。」

▲ 姬絲卡露蓮嘉莉（Grace Caroline Currey）曾就讀知名倫敦皇家戲劇藝術學院。

拍攝多災多難

在山上為期4個星期的拍攝一點都不容易，第一天便遇上惡劣天氣：「那天是一場災難，我們遇上前所未見的強風，風速高達每小時50哩。由於那座高塔有被吹倒的危機，我們完全不敢靠近，必須撤離到山頂上的一座舊無線電小屋。當時我們估計外面正刮著沙塵暴，那座為了拍攝近鏡而搭建的矮塔被吹走了。」

導演補充道：「此外，我們還遇上了蝗蟲和蜜蜂的侵襲、加上落雨、行雷閃電、暴風雨等，一個不漏。」姬絲回憶道。「還撞上了約5次颶風，另外因附近發生了火災而被擋住了視野，也有數宗閃電事故 — 這令我們格外小心，因為姬絲和維珍妮亞正是站在山頂上一支大金屬桿上，有相當的危險性。」

縱然多災多難，但製作團隊和演員們還是很有幹勁：「一開始常遇到突發事件而未能如期按進度拍攝，難免感到有些壓力，但最終我們明白到，身處大自然當中，既來之則安之，也慢慢接受了這個現實。」姬絲說。

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