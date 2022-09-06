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【開學】浸大開學禮迎逾1,000新生　衞炳江指「進步是眾人之事」勉學生創新求進

社會 19:41 2022/09/06

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浸大校長衞炳江今日（6日）在開學禮上鼓勵新生躬行實踐、創新求進。（浸大提供圖片）

各間大學陸續開學，浸會大學今日（6日）舉行開學典禮歡迎逾1,000名在新學年入讀新生，浸大校長衞炳江勉勵學生在過去幾年克服疫情考驗、考進大學，見證世界變化，勉勵大學生同樣可以創新求進。

浸大今舉行第67屆開學典禮，衞炳江致辭時表示，進步是源於創新，創新求進的精神一直是浸大人重要特質，而「進步是眾人之事」，不是政策制定者、知名專家或獲獎學者的專利，而是每個人、包括在座同學都可以參與的事，他說：

你們在過去幾年克服了疫情的考驗，考進大學，見證到世界的變化，以及人類如何為了生存和發展迸發創意。因此，即使是大學生的你們，同樣可以創新，帶來進步。

他形容浸大素以「創意搖籃」見稱，相信在這個鼓勵探索的氛圍和有利互動的環境中，學生的創新和進步能力將大大提升。他舉例說，浸大最近成立「圖靈人工智能交響樂團」，通過區塊鏈技術實現全球首個以去中心化自治組織方式，建立的科學家和藝術家協同藝術創新生態環境，將人工智能（AI）科技和藝術創作提升到更高層次，示範浸大如何以突破性科技和顛覆性思維改變藝術文化發展。他鼓勵新生不論修讀文科、理科、或兩者兼修，都會不斷思考「自己可以為世界帶來什麼、創造什麼」，並以行動配合，將大膽想法付諸實施。

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責任編輯：馮琪雅

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