【濫發免針紙】政府提醒巿民切勿使用不當取得免針紙　如被定罪最高可判監14年

▲ 元朗一間診所被揭發涉嫌濫發逾7,000張「免針紙」，64歲女醫生昨日被警方以「偽造文書」罪拘捕。（黃建輝攝）

元朗一間診所被揭發涉嫌濫發逾7,000張「免針紙」（即「醫學豁免證明書」），涉事64歲女醫生昨日被警方以「偽造文書」罪拘捕。政府今日（6日）表示，會繼續密切監察醫生簽發醫學豁免證明書的情況，如有發現異常情況會嚴正執法；市民若使用不當取得的免針紙亦屬違法行為，如被定罪可被判監禁，籲市民切勿以身試法。

政府表示，根據外國及本地數以億計人口已接種疫苗的科學數據及實際經驗證明，絕大多數人士均適合接種本港現時提供的科興及復必泰疫苗，強調兩款疫苗均能安全及有效減低因感染新冠病毒而導致重症或死亡的風險。

發言人續指，「疫苗通行證」安排容許醫生簽發醫學豁免證明書，只為顧及極少數人士可能因健康原因而不適合接種疫苗，衞生署已向醫生發出詳細指引，醫生只應在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，方可發出豁免證明書，醫生須參考衞生署指引，並遵從《香港註冊醫生專業守則》，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。

政府重申，提升接種率對鞏固有效的防疫屏障甚為重要，對保障巿民的健康，持虛假醫學豁免證明書以圖進入「疫苗通行證」適用處所，包括餐飲處所和表列處所是極為不負責任的行為。政府會繼續密切監察醫生簽發醫學豁免證明書的情況，如有發現異常情況、違反《香港註冊醫生專業守則》或任何涉及刑事成分的行為，會嚴正執法，把相關資料（包括懷疑的虛假醫學豁免證明書個案）適當轉交香港醫務委員會或執法部門跟進。

製造或發出虛假文書屬刑事罪行，而明知而使用虛假文書亦同樣可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，兩者刑罰最高可判監14年，市民切勿以身試法，使用不當途徑取得的醫學豁免證明書。

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責任編輯：馮琪雅