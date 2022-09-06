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【疫苗通行證】衞生署熱綫單日收14萬查詢　徐樂堅：不再處理舊確診呈報

社會 20:19 2022/09/06

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衞生防護中心總監徐樂堅。(譚以諾攝)

確診個案急增，連帶衞生防護中心工作超負荷。中心昨日(5日)單日接獲14萬次來電查詢不同問題，包括希望重新呈報舊個案，當局強調只會處理目前的快測陽性個案，不會再處理之前沒有呈報的個案，希望市民不要再作糾結，盡快接種疫苗。

衞生防護中心總監徐樂堅說，中心平均每日收逾10萬次電話查詢，周一更接獲逾14萬次查詢，即增約4成，問題五花八門，除了查詢疫苗通行證年齡下調詳情，亦涉領取檢疫令、安心出行轉碼問題等。

不少查詢市民亦希望重新呈報過往個案，徐樂堅說當局現時只會處理9月的個案，「仍是8月，甚至早於3、4月的個案，希望大家不要再用此方法後續呈報，我們不會再處理。」

徐樂堅重申新冠疫苗非常安全，染疫者在康復28日後已可安全接種下一針，希望市民不要再糾結於呈報舊個案，以求符合疫苗通行證要求，「倒不如大家想想接種疫苗的幫助，盡快接種。」

當局又表示，未來會改善在網上發放的資訊，如加入問答環節，協助公眾取得想要的資訊，亦建議市民針對不同類型的問題，致電合適的熱綫查詢。

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記者：蘇文軒

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