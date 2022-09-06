【本地薑】本地漁民轉型科學養貝　專家稱水質好貝肉肥美味道濃郁

▲ 近年有本地漁民轉型養貝。（機管局圖片）

不少人認為漁農業在香港已經式微，但其實本地漁業亦可以很「科學」，近年有本地漁民轉型，試行「科學養貝」，幾經嘗試後，終於成功量產扇貝及珍珠貝。

漁民羅廣財過海30年在港養殖海魚，惟近年養魚成本愈來愈高，為求轉型，羅廣財決定由「傳統養魚」，改作「科學養貝」，

養殖貝類的運輸和其他成本低很多，最重要是不需要太多人手。

為令產品具競爭力，羅廣財向機管局的漁業提升基金申請資助，在獲取資金後，羅廣財的團隊購置監察儀器，量度不同深度海水的含氧量，最終確認水深3米是最適合扇貝及珍珠貝健康生長的環境。經反覆試驗後，團隊亦發現最理想的養殖密度是每籠150隻貝類，可避免牠們爭奪食物。

透過嚴密監控水產質素、養殖方法及管理，項目中的3個魚排成為全港首批獲得漁農署「優質養魚場計劃」認證的雙殼貝類養殖場。

羅廣財團隊現時與魚類統營處合作，將珍珠貝生曬後混合其他材料製成XO醬。項目中共成功養殖9,100隻珍珠貝，經加工後由魚統處製成100樽XO醬，並於魚統處的零售門市及網店售賣，為本地養殖貝類開拓市場。

▲ （機管局圖片）

魚統處一級市場經理（市場及推廣）葉顯偉指，

這批本地貝類質素不俗，由於水質好，養殖出來的貝類較肥美及味道濃郁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚