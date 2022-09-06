  • 30°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 21:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地薑】本地漁民轉型科學養貝　專家稱水質好貝肉肥美味道濃郁

社會 20:21 2022/09/06

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

近年有本地漁民轉型養貝。（機管局圖片）

不少人認為漁農業在香港已經式微，但其實本地漁業亦可以很「科學」，近年有本地漁民轉型，試行「科學養貝」，幾經嘗試後，終於成功量產扇貝及珍珠貝。

漁民羅廣財過海30年在港養殖海魚，惟近年養魚成本愈來愈高，為求轉型，羅廣財決定由「傳統養魚」，改作「科學養貝」，

養殖貝類的運輸和其他成本低很多，最重要是不需要太多人手。

為令產品具競爭力，羅廣財向機管局的漁業提升基金申請資助，在獲取資金後，羅廣財的團隊購置監察儀器，量度不同深度海水的含氧量，最終確認水深3米是最適合扇貝及珍珠貝健康生長的環境。經反覆試驗後，團隊亦發現最理想的養殖密度是每籠150隻貝類，可避免牠們爭奪食物。

透過嚴密監控水產質素、養殖方法及管理，項目中的3個魚排成為全港首批獲得漁農署「優質養魚場計劃」認證的雙殼貝類養殖場。

羅廣財團隊現時與魚類統營處合作，將珍珠貝生曬後混合其他材料製成XO醬。項目中共成功養殖9,100隻珍珠貝，經加工後由魚統處製成100樽XO醬，並於魚統處的零售門市及網店售賣，為本地養殖貝類開拓市場。

（機管局圖片）

魚統處一級市場經理（市場及推廣）葉顯偉指，

這批本地貝類質素不俗，由於水質好，養殖出來的貝類較肥美及味道濃郁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【防疫抗疫基金5.0】漁農美食嘉年華取消　漁護署向參加者提供5,000元特惠補助金
20:01 2022/01/17
【防疫抗疫基金5.0】漁農美食嘉年華取消　漁護署向參加者提供5,000元特惠補助金
【防疫抗疫基金】本地漁農業界資助明起可申請　料約11000個鮮活食品批銷商及漁農生產者受惠
14:15 2022/02/20
【防疫抗疫基金】本地漁農業界資助明起可申請　料約11000個鮮活食品批銷商及漁農生產者受惠
【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業
21:33 2022/04/22
【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業

你可能感興趣

【防疫抗疫基金5.0】漁農美食嘉年華取消　漁護署向參加者提供5,000元特惠補助金
20:01 2022/01/17
【防疫抗疫基金5.0】漁農美食嘉年華取消　漁護署向參加者提供5,000元特惠補助金
【防疫抗疫基金】本地漁農業界資助明起可申請　料約11000個鮮活食品批銷商及漁農生產者受惠
14:15 2022/02/20
【防疫抗疫基金】本地漁農業界資助明起可申請　料約11000個鮮活食品批銷商及漁農生產者受惠
【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業
21:33 2022/04/22
【有機農業】有機產品銷量增逾一成　有機資源中心指缺土地發展農業
漁農業 產品 機場管理局 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
今日 11:46
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
今日 12:45
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
17:35 2022/09/05
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單