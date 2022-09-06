【藏有槍械】柴灣公屋梯間現逾百發子彈　4男女被捕涉3D打印槍械組件

▲ (黃傑偉攝)

警方接報柴灣一公屋大廈梯間發現懷疑彈藥，人員調查後發現一個黑色膠袋內載有3盒、合共138發的9毫米子彈，在前日(4日)及昨日(5日)先後拘捕3男1女，涉嫌「無牌藏有槍械」、「串謀無牌藏有槍械」及「藏有攻擊性武器」罪。

有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉表示，警方前晚上8時15分接獲市民舉報，於柴灣一公共屋苑梯間發現一批彈藥，人員到場於上址發現一膠袋有3盒內藏138發9毫米子彈。

警方於附近調查期間，拘捕一名31歲報稱裝修工人男子，並將男子押回單位內搜查，再在單位內檢獲3個彈匣，多件以3D打印的手槍部件、一部3D打印機、2部電腦及一隻內藏手槍藍圖的USB手指。警方相信該名被捕人當時準備於梯間與買家交收。

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有組織罪案及三合會調查科接手調查後，昨日再拘捕多2男1女，包括31歲被捕人的女友、報稱從事餐飲業36歲女子。另2男分別是一名準備往上址交收、報稱從事IT業的25歲男子，及其同住的33歲的士司機。警方於2名被捕男子的家中檢獲5套以3D打印的槍械部件、9粒子彈、4把軍刀及3個防毒面具。

伍仲偉稱，後樓梯發現的彈藥是故意放在上址供人接收，故警方進行埋伏並拘捕到場提取子彈的男子，而不論物料或製作方式，只要能放入槍械及進行射擊，法律上已可定義為槍械。警方又發現，USB內存有3D打印手槍部件的藍圖，正調查來源，包括是否在網上下載，而子彈是由正常廠家出產，並非打印出來，警方正調查子彈來源及疑犯藏有槍械的動機。

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記者：黃傑偉、蘇文軒