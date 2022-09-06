  • 30°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 21:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藏有槍械】柴灣公屋梯間現逾百發子彈　4男女被捕涉3D打印槍械組件

社會 21:01 2022/09/06

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(黃傑偉攝)

警方接報柴灣一公屋大廈梯間發現懷疑彈藥，人員調查後發現一個黑色膠袋內載有3盒、合共138發的9毫米子彈，在前日(4日)及昨日(5日)先後拘捕3男1女，涉嫌「無牌藏有槍械」、「串謀無牌藏有槍械」及「藏有攻擊性武器」罪。

有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉表示，警方前晚上8時15分接獲市民舉報，於柴灣一公共屋苑梯間發現一批彈藥，人員到場於上址發現一膠袋有3盒內藏138發9毫米子彈。

警方於附近調查期間，拘捕一名31歲報稱裝修工人男子，並將男子押回單位內搜查，再在單位內檢獲3個彈匣，多件以3D打印的手槍部件、一部3D打印機、2部電腦及一隻內藏手槍藍圖的USB手指。警方相信該名被捕人當時準備於梯間與買家交收。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

有組織罪案及三合會調查科接手調查後，昨日再拘捕多2男1女，包括31歲被捕人的女友、報稱從事餐飲業36歲女子。另2男分別是一名準備往上址交收、報稱從事IT業的25歲男子，及其同住的33歲的士司機。警方於2名被捕男子的家中檢獲5套以3D打印的槍械部件、9粒子彈、4把軍刀及3個防毒面具。

伍仲偉稱，後樓梯發現的彈藥是故意放在上址供人接收，故警方進行埋伏並拘捕到場提取子彈的男子，而不論物料或製作方式，只要能放入槍械及進行射擊，法律上已可定義為槍械。警方又發現，USB內存有3D打印手槍部件的藍圖，正調查來源，包括是否在網上下載，而子彈是由正常廠家出產，並非打印出來，警方正調查子彈來源及疑犯藏有槍械的動機。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉、蘇文軒

相關文章

【非禮兒子】前警員涉強迫兒子手淫案　事主否認受指使而誣衊被告
今日 17:25
【非禮兒子】前警員涉強迫兒子手淫案　事主否認受指使而誣衊被告
【疫苗通行證】衞生署熱綫單日收14萬查詢　徐樂堅：不再處理舊確診呈報
今日 20:19
【疫苗通行證】衞生署熱綫單日收14萬查詢　徐樂堅：不再處理舊確診呈報
【打擊賣淫】元朗警區街頭掃黃　54歲流鶯被捕
今日 20:30
【打擊賣淫】元朗警區街頭掃黃　54歲流鶯被捕

你可能感興趣

【非禮兒子】前警員涉強迫兒子手淫案　事主否認受指使而誣衊被告
今日 17:25
【非禮兒子】前警員涉強迫兒子手淫案　事主否認受指使而誣衊被告
【疫苗通行證】衞生署熱綫單日收14萬查詢　徐樂堅：不再處理舊確診呈報
今日 20:19
【疫苗通行證】衞生署熱綫單日收14萬查詢　徐樂堅：不再處理舊確診呈報
【打擊賣淫】元朗警區街頭掃黃　54歲流鶯被捕
今日 20:30
【打擊賣淫】元朗警區街頭掃黃　54歲流鶯被捕
公屋 USB 3D 射擊 柴灣 打印機 3D打印 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
今日 11:46
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
今日 12:45
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
17:35 2022/09/05
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單