【最美主播】丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

近年，有部份新聞主播在離開主播枱後，轉戰幕前、KOL工作，當中在香港開電視的節目《一線搜查》 中就看到前now新聞、財經台的主播丘靜雯（Nicole），這應該令一眾觀眾感到意外呢！

身形纖瘦的Nicole也是一位瑜伽導師，實行雙線發展。換上新崗位的Nicole接受TOPick專訪，分享從新聞主播走至自由身工作者的點滴。

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

棄成為MT 投身主播行列

Nicole在2016年起擔任主播，被網民封為「最美主播」兼有粉絲落力爲她截圖，累積了不少擁躉。

新聞主播素來予人「美貌與專業並重」的感覺，或許也是部份人從小以來的志願。中學時就讀數理科的她回想自己從沒想過做主播，第一份工作更是零售行業的MT（Management Trainee，見習行政人員職位）。

後來，她再找與大學本科相關的職位，大海撈針的她放棄了Big Four（四大會計師事務所）予職場新鮮人的職位而選擇當主播，她笑說當時也時誤打誤撞的，「我當時也一直以為自己是應徵做財經記者，但當發現是主播的職位，就覺得很得意，於是嘗試一下。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

主播之難忘事

Nicole踏上主播之路已有5年，也不是一段短的年期，或者足以令不少人經歷了數次「跳槽」，甚至已晉升了中層職位。

她至所以留守主播之位數年，原來也與一眾「打工仔」對工作的要求相若，相當純粹，「我喜歡這份工作的性質，皆因不是坐定定、朝九晚五的。最主要是因為同事們很好，與大家建立了友誼後，就不想離開這一個舒適圈。」

主播打扮端莊、字正腔圓地報導新聞，背後絕對不了不少苦功，Nicole回想當時最需要抵抗的是身體上的不適，她稱：「我是有很嚴重的經痛，嚴重得至頭暈、嘔吐，有一次就剛巧遇上直播的時間，我需要拿著垃圾桶來嘔吐，並馬上找其他同事幫忙。」

▲ Nicole曾爲新聞主播。 （Instagram圖片）

巴打最愛

Nicole在主播生涯中賺到珍貴的友誼，更不時被網民、媒體冠上「最美主播」之名，她對這個稱號受寵若驚之餘又看得相當通透，「這一些讚美反而會帶來反效果，因為說得太多、大誇張，很多人看過後會認為是言過其實，不過我對這些稱號已相當習慣。」

Nicole對各種網民的批評、指指點點，甚至是在她的IG帖文留下色情、露骨的留言，也以「睇完就算」來應對，情緒不被旁人說話所牽動，這也是註定她可在幕前佔一席位的原因吧！

▲ （陳慧安 攝）

拾回生活節奏

她對於自己被稱為「時間管理大師」 就相當同意，過往的她認為成功是等同擁有金錢或以工作成就作依據，於是乎令自己變得繁忙、時間表都是密密麻麻。Nicole後來就因去年有親人以不好的方法過身，便問自己：「金錢、成就是否對我很重要呢？」

學會放慢腳步的她反思需平衡工作與生活，也促成她離開新聞主播的職位，「在2、3年前，我開始兼職教授瑜伽、開設兩間工作室，變相是與正職同時運行，覺得自己沒有太多時間去陪伴家人、朋友，便要作出取捨。但我又不想一下子有太大的轉變，就決定放棄正職，轉為一位Freelance。」

Nicole在今6月時辭去主播一職，家人也未有太多干涉，緣於深信她可把事情處理妥當。她更開心地分享辭去全職工作後的快樂事，擁有更多時間與家人共聚天倫的她說：「剛好妹妹最近搬回家，與我共用間房，於是我們每一晚也會聊天，有時是聊至凌晨三、四時才睡覺。而年幼的弟弟就是上半天課，當我在下午沒有工作在身的話，也可與他相處。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

與《東張西望》良性競爭

在新工作方面，Nicole現時有份擔任開電視資訊節目《一線搜查》的主持，節目自未播出時已被指是對撼TVB的皇牌節目《東張西望》，掀起網民的關注。

屬於兩台大戰的「當局者」，身爲主持人之一的她坦言比較也是無可避免，畢竟兩個節目的播出時段、性質也相約，她說：「這是良性的競爭，也沒有說是一類節目只可由一個電視台製作，那就看一看我們如何做得好一點。」她更認為《一線搜查》追訪的題材是更加貼地、微細一點，譬如關注一個家庭的天花板破裂。

直接點出節目優勢的Nicole也不忘檢視自己，「新手上路」任主持的她自覺需衝破正經、嚴肅的感覺，「我覺得這一些都是soft skill，不是很努力地去做就可以做得到，可能需要一些時間去適應。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

愛瑜伽 也愛美食

至於在瑜伽領域上，Nicole已擁有導師資格並定期開班，在五年前開始接觸瑜伽的她與這項運動一拍即合，「可能與天生柔軟度較高、中學時也有做運動等緣故有關，一接觸後就覺得自己是很適合，學習了三年後決定考取導師牌。」

正當以為身型纖瘦的Nicole主要是靠做瑜伽來保持身型，原來只不過是因爲得天獨厚，她解釋：「我是天生瘦底，可以說是從小以大也未曾肥過，做瑜伽後的體態就更加美好。我是不可以放棄美食，我很喜歡吃米線、打邊爐、燒肉，任職健身教練的男朋友有機會一天三餐也是吃烚雞胸、烚西蘭花，如果換著是我的話，真的一餐也吃不下！」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最真實的丘靜雯

在觀眾眼前的Nicole是斯文、大方、美麗，不過就趁著她踏上新征途，也請她重新形容自己，令大家可更走近真實的她。

Nicole思索過後，認為自己是一個很chill（輕鬆）的人：「尤其是近期的轉變，心態就變得更加放鬆，對很多事情也是覺得『有就有、無就無』。」

曾擔任主播的她不曾被訓練如何應對別人的訪問，只會在一秒接收後就回應、未有包裝，正如她形容自由是一個honest（誠實）的人，「我只可以說我是假裝不了，那就是實話實說。」坦承得令人不得不欣賞她呢！

場地： The Lily Yoga Studio

記者：陳淑霖