【鄉村復興】研荔枝窩村復興案例港警全國賽首奪冠　冀推動港青參與治理國家熱情

▲ 梁志恒期望通過是次比賽，可與內地學生互相交流借鑒，「希望能以身作則，推動香港青年對參與國家治理與發展的熱情，講好香港故事。」（陳靜儀攝）

「香港鄉村振興隊」以香港荔枝窩村復興歷程為研究案例，於「中國研究生創新實踐系列大賽」奪得全國總冠軍，是首支斬獲殊榮的香港團隊。團隊成員之一，落馬洲分區指揮官警司梁志恒亦獲頒「最有價值隊員獎」。這是首次由香港團隊奪得大賽冠軍，亦是第一次將香港的治理實踐案例引入大賽。

警察學院去年與清華大學合辦為期2年半、非全日制的高級公共管理碩士課程（EMPA），以培養「知國情，懂港情」的警務人才；在2021至22年度，有30名來自不同紀律部隊人員修讀課程，其中梁志恒與另外4名成員組成「香港鄉村振興隊」，以香港荔枝窩村復興歷程為研究案例，參加「中國研究生創新實踐系列大賽」，獲全國總冠軍。

這是首次由香港團隊奪得大賽冠軍，亦是第一次將香港的治理實踐案例引入大賽。梁志恒講解其參賽案例指出，荔枝窩村在70至80年代，大量人口離開村落到外發展，幾近成為廢村，近年才由香港鄉郊基金牽頭，與港大、滙豐等各界團體合作，在荔枝窩村重新整理治理架構，設立品牌及產業加工，成功推動政府在2017年成立鄉郊辦，並獲撥款10億用於鄉村振興。

「荔枝窩鄉郊文化景觀」項目，早前亦獲「2020年聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」首設的「可持續發展特別貢獻獎」，是振興農村的成功案例。

梁志恒續指，內地公務員8成時間都用於脫貧攻堅、多方面發展鄉村振興等工作，這些工作多由政府由上而下推動。對於香港探索出由非政府組織推動，「自下而上」改變政府政策發展鄉村的路徑，對內地而言非常新奇，亦具參考價值。

梁志恒期望通過是次比賽，可與內地學生互相交流借鑒，「希望能以身作則，推動香港青年對參與國家治理與發展的熱情，講好香港故事。」

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津