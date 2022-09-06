【強制檢測】65幢大廈納強檢 馬鞍山富寶花園、將軍澳中心上榜
社會 22:30 2022/09/06
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月31日至9月6日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月8日或之前進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有56幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 屯門欣田邨喜田樓
- 觀塘順安邨安頌樓
- 馬鞍山錦英苑錦智閣
- 元朗屏欣苑屏愛閣
- 荃灣梨木樹邨翠樹樓
- 將軍澳明德邨明道樓
- 上水彩蒲苑彩瑩閣
- 天水圍天耀二邨耀泰樓
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 鴨脷洲利東邨東昇樓
- 大圍新翠邨新傑樓
- 慈雲山慈愛苑愛榮閣
- 深水埗富昌邨富誠樓
- 深水埗樂年花園6座
- 將軍澳新都城1期4座
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 葵涌新葵芳花園B座
- 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
- 牛池灣嘉峰臺2座
- 將軍澳厚德邨德裕樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
- 上水清河邨清照樓
- 將軍澳將軍澳廣場3A座
- 青衣長安邨安湄樓
- 荃灣海灣花園1座
- 北角丹拿花園3座
- 將軍澳將軍澳中心3座
- 沙田沙角邨雲雀樓A座
- 長沙灣海麗邨海暉樓
- 東涌逸東二邨德逸樓
- 柴灣樂翠臺2座
- 馬鞍山聽濤雅苑8座
- 牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑
- 沙田帝堡城1座
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 葵涌華荔邨喜荔樓
- 荃灣愉景新城4座
- 大埔大元邨泰怡樓A座
- 葵涌葵涌邨秋葵樓
- 天水圍天富苑俊富閣
- 葵涌大窩口邨富泰樓
- 大圍顯徑邨顯富樓
- 黃大仙黃大仙上邨達善樓
- 馬鞍山富寶花園3座
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 藍田興田邨恩田樓
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍達樓
- 柴灣環翠邨貴翠樓
- 馬鞍山新港城C座
- 將軍澳寶盈花園3座
- 荃灣韻濤居A座
- 將軍澳英明苑明安閣
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 元朗洪福邨洪溢樓
- 將軍澳都會駅2座
- 大角咀港灣豪庭10座
- 油塘油麗邨雍麗樓
- 屯門兆山苑楊景閣
- 屯門兆山苑楗景閣
- 屯門兆山苑椰景閣
- 油塘油麗邨智麗樓
- 九龍城龍譽2A座
- 九龍城龍譽2B座
- 九龍城龍譽5座
- 九龍城啟晴邨欣晴樓
最新影片：
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：鄧凱文