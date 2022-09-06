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【強制檢測】65幢大廈納強檢　馬鞍山富寶花園、將軍澳中心上榜

社會 22:30 2022/09/06

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65幢大廈納強檢，馬鞍山富寶花園、將軍澳中心上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月31日至9月6日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月8日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有56幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 屯門欣田邨喜田樓
  • 觀塘順安邨安頌樓
  • 馬鞍山錦英苑錦智閣
  • 元朗屏欣苑屏愛閣
  • 荃灣梨木樹邨翠樹樓
  • 將軍澳明德邨明道樓
  • 上水彩蒲苑彩瑩閣
  • 天水圍天耀二邨耀泰樓
  • 天水圍天澤邨澤星樓
  • 鴨脷洲利東邨東昇樓
  • 大圍新翠邨新傑樓
  • 慈雲山慈愛苑愛榮閣
  • 深水埗富昌邨富誠樓
  • 深水埗樂年花園6座
  • 將軍澳新都城1期4座
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 葵涌新葵芳花園B座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
  • 牛池灣嘉峰臺2座
  • 將軍澳厚德邨德裕樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
  • 上水清河邨清照樓
  • 將軍澳將軍澳廣場3A座
  • 青衣長安邨安湄樓
  • 荃灣海灣花園1座
  • 北角丹拿花園3座
  • 將軍澳將軍澳中心3座
  • 沙田沙角邨雲雀樓A座
  • 長沙灣海麗邨海暉樓
  • 東涌逸東二邨德逸樓
  • 柴灣樂翠臺2座
  • 馬鞍山聽濤雅苑8座
  • 牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑
  • 沙田帝堡城1座
  • 柴灣小西灣邨瑞喜樓
  • 葵涌華荔邨喜荔樓
  • 荃灣愉景新城4座
  • 大埔大元邨泰怡樓A座
  • 葵涌葵涌邨秋葵樓
  • 天水圍天富苑俊富閣
  • 葵涌大窩口邨富泰樓
  • 大圍顯徑邨顯富樓
  • 黃大仙黃大仙上邨達善樓
  • 馬鞍山富寶花園3座
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 藍田興田邨恩田樓
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍達樓
  • 柴灣環翠邨貴翠樓
  • 馬鞍山新港城C座
  • 將軍澳寶盈花園3座
  • 荃灣韻濤居A座
  • 將軍澳英明苑明安閣
  • 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
  • 元朗洪福邨洪溢樓
  • 將軍澳都會駅2座
  • 大角咀港灣豪庭10座
  • 油塘油麗邨雍麗樓
  • 屯門兆山苑楊景閣
  • 屯門兆山苑楗景閣
  • 屯門兆山苑椰景閣
  • 油塘油麗邨智麗樓
  • 九龍城龍譽2A座
  • 九龍城龍譽2B座
  • 九龍城龍譽5座
  • 九龍城啟晴邨欣晴樓

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記者：鄧凱文

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