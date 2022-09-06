【強制檢測】65幢大廈納強檢　馬鞍山新港城、將軍澳中心、啟德龍譽上榜

▲ 65幢大廈納強檢，馬鞍山富寶花園、將軍澳中心上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月31日至9月6日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月8日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有56幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

屯門欣田邨喜田樓

觀塘順安邨安頌樓

馬鞍山錦英苑錦智閣

元朗屏欣苑屏愛閣

荃灣梨木樹邨翠樹樓

將軍澳明德邨明道樓

上水彩蒲苑彩瑩閣

天水圍天耀二邨耀泰樓

天水圍天澤邨澤星樓

鴨脷洲利東邨東昇樓

大圍新翠邨新傑樓

慈雲山慈愛苑愛榮閣

深水埗富昌邨富誠樓

深水埗樂年花園6座

將軍澳新都城1期4座

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

葵涌新葵芳花園B座

牛頭角牛頭角下邨貴亮樓

牛池灣嘉峰臺2座

將軍澳厚德邨德裕樓

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

上水清河邨清照樓

將軍澳將軍澳廣場3A座

青衣長安邨安湄樓

荃灣海灣花園1座

北角丹拿花園3座

將軍澳將軍澳中心3座

沙田沙角邨雲雀樓A座

長沙灣海麗邨海暉樓

東涌逸東二邨德逸樓

柴灣樂翠臺2座

馬鞍山聽濤雅苑8座

牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑

沙田帝堡城1座

柴灣小西灣邨瑞喜樓

葵涌華荔邨喜荔樓

荃灣愉景新城4座

大埔大元邨泰怡樓A座

葵涌葵涌邨秋葵樓

天水圍天富苑俊富閣

葵涌大窩口邨富泰樓

大圍顯徑邨顯富樓

黃大仙黃大仙上邨達善樓

馬鞍山富寶花園3座

元朗朗屏邨喜屏樓

藍田興田邨恩田樓

黃大仙黃大仙下邨(一區)龍達樓

柴灣環翠邨貴翠樓

馬鞍山新港城C座

將軍澳寶盈花園3座

荃灣韻濤居A座

將軍澳英明苑明安閣

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

元朗洪福邨洪溢樓

將軍澳都會駅2座

大角咀港灣豪庭10座

油塘油麗邨雍麗樓

屯門兆山苑楊景閣

屯門兆山苑楗景閣

屯門兆山苑椰景閣

油塘油麗邨智麗樓

九龍城龍譽2A座

九龍城龍譽2B座

九龍城龍譽5座

九龍城啟晴邨欣晴樓

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文