【潮物速報】Samsung摺機新世代　Galaxy Z Flip4 & Z Fold4

▲ Samsung推出新一次摺機Galaxy Z Flip4 & Z Fold4。

摺機，看似是時光倒流的玩意，但近年三星（Samsung）就大玩「復古」，重推那些年大熱的摺疊屏幕手機，並將High-Tech技術及功能加入其中。Galaxy Z Fold4及Z Flip4是Samsung剛推出的第四代新摺機，機身設計及效能上都有升級，當中「巨無霸大摺」1TB版的Z Fold4售價更高達$17,598，難怪成為科技界近日的人氣熱話。

▲ Galaxy Z Fold4有256GB、512GB及1TB版，分別售$14,598、$15,598及$17,598，1TB版僅得炭灰綠色，只限Samsung網店發售。（Samsung提供）

（1）商務必備迷你電腦 Galaxy Z Fold4

Samsung兩年前推出旗艦級摺機Galaxy Z Fold3及Z Flip3時，有Mirror 12子做代言加持，雖然最新一代Z Fold4及Z Flip4「鏡仔」欠奉，但依然有睇頭。配備特大摺芒的Z Fold4，驟眼看外形與Z Fold3幾乎一樣，惟新加了珍珠金及炭灰綠兩色，拿上手亦較輕及薄，手感不錯。

攤開熒幕後改動會較明顯，沿用7.6吋Dynamic AMOLED 2X主屏幕，黑邊框比上代收窄，配備120Hz刷新率及分散式亞像素排列，畫質更鮮明震撼。值得一讚是今代大芒選用了更隱蔽式的屏幕下鏡頭，就算Full Screen睇片時，都不會出現「黑點」遮擋畫面。

介面同步一開三

摺疊後的6.2吋外熒幕亦因邊框變幼，感覺比上代更大，當單手操作或以鍵盤打字時最明顯，更輕鬆就手。今代鉸位也有改良，採用全新結構及鋁合金製造，開合雖要較用力，但感覺較實淨。隨意打開至某角度放枱面，毋須輔助物也非常穩陣。

在應用上，Z Fold4一大賣點是引入平板電腦概念。攤開大芒時，介面下方新增了一條工作欄，列出最多6個常用程式，亦設有懸浮視窗功能，可將屏幕一分為3，讓用家同時瀏覽3個程式，方便多工處理。

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拍攝媲美S系機

拍攝方面，Z Fold4搭載3個後置鏡頭，包括升級至5,000萬像素的廣角主鏡、1,200萬像素超廣角鏡及配備30倍極遠變焦鏡，加上支援黑夜亮攝、Capture View、Dual Preview、後置鏡頭自拍等模式，無論早晚拍片影相都清晰自然，甚至拍得住同廠S系旗艦機質素。

其餘硬件配置有Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器、12GB RAM、4,400mAh電池，以及256GB、512GB及1TB 3款內置儲存空間。雖然今代的性能及操作均有提升，亦屬高規格，但256GB入門價要$14,598，1TB更達$17,598，比坊間大部分高階機要高，相信對於商務型及攝影發燒友的用家會有較大吸引力。

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（2）嶄新靈活自拍體驗 Galaxy Z Flip4

如說Z Fold4適合商務型中性用家，「細摺」Z Flip4或許是主打少女市場。新機採用細小摺芒設計，合上後面積只有71.9 X 84.9 X 15.9mm，的骰輕巧，除黑、紫色外，更新增了可愛的杏桃粉及冰川藍兩色，少女味甚濃。

與Z Fold4一樣，今代Z Flip的外形大致與上代相同，保留6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X主屏幕，攤開摺痕不算明顯，邊框較窄身，隱藏式鉸位也更纖薄硬淨，同樣選用Gorilla Glass Victus+強化玻璃及支援IPX8防水認證。

▲ 「細摺」Galaxy Z Flip4有256GB及512GB兩款，重量僅187克，的骰小巧。（Samsung提供）

Z Flip4最大改動可算是機面1.9吋Super AMOLED外屏幕的新功能，Always-On時鐘加入了大量個人化新設計，如AR Emoji動態圖案或用私伙相片、影片也可。除設有Widget Control、Samsung Pay、Quick Setting功能外，亦支援通話、信息、電子郵件等應用程式，用家甚至可在摺機狀態下以語音輸入或預設字句即時回覆信息，更加實用。

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外芒作自拍預覽

方便的自拍功能亦是Z Flip4一大主打，後置雙鏡有配備Dual Pixel、光學防震的1,200萬像素廣角鏡及同樣是1,200像素的超廣角鏡，並支援黑夜亮攝。透過FlexCam模式，用家只需將手機打開平放，即可以「5」字手勢遙距控制自拍，任何角度或大圍合照也沒難度。用家亦可利用主鏡頭拍攝，並以外芒作預覽，拍出高清照片影片。

續航力也是用家考慮的重要因素之一，Z Flip4的電池容量升級至3,700mAh，支援25W超快速充電，約30分鐘即可充電達50%。內建Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器及8GB RAM，設有256GB及512GB ROM兩款，分別售$8,298及$9,298，與Z Fold4一樣由9月2日起公開發售。

記者︰黃依情