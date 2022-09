【中秋2022】中秋月餅禮盒全攻略　健康純素+冰皮榴槤+馥郁茶香

▲ 不少酒店、餅店及餐廳都推出新花款、新口味的月餅應節

今年中秋非常熱鬧,在市面稍稍復甦之時,不少酒店、餅店及餐廳都推出新花款、新口味的月餅應節,有主打健康純素的、有選用特色茶香的,亦有以果王榴槤作賣點的,傳統餅皮、冰皮兼備。有選擇困難症的朋友,不妨參考以下推介,把握還有一星期多的時間,買盒送禮自用也好。

月季花三色月餅($258、香江花月)

主打養生美顏火鍋的香江花月今年首次推出月餅,堅持本地生產及全人手新鮮製造。有紫色的栗子、橙色的青蘋果及粉紅色的鹹蛋黃3款口味,月餅外層用上白豆蓉,味道鮮甜,猶如花朵般燦爛精緻。

花月賞味($323、東海堂)

東海堂今年首度聯乘日本京都時尚品牌SOU.SOU,推出全新奶黃月餅中秋禮盒,盒上有傳統日式花紋,和風味濃。禮盒有店家招牌兔子奶黃月餅、北海道3.6牛乳蛋白卷、牛油蛋卷,以及日本直送的天上紅茶和綠茶甘夏茶包。即日起以特價購買指定月餅禮盒券兩張,免費送贈SOU.SOU X東海堂餐盤組合一套。

四式月餅禮盒裝($1,288、Arte by Padaria)

藝術風蛋糕店Arte by Padaria今年中秋會以月相為題,設計一款特別版的四式月餅禮盒,內有流心奶黃、柚子鳳梨、綠茶奶黃及伯爵奶黃4款手工特色月餅。另附兩款本地品牌Be Candle的手工蠟燭及燭枱,讓大家在清爽平靜香氣下度過中秋節。

榴槤冰皮月餅($368、榴槤B哥)

於荃灣路德圍開設首間榴槤專賣店的榴槤B哥,主打馬來西亞直送新鮮榴槤,24小時內由當地果園採收再運抵香港。今年首次推出百分百馬來西亞自家製的榴槤冰皮月餅,以極罕黑刺及貓山王果蓉做餡料,有黑、白兩色,前者是以竹炭作冰皮。月餅甜中帶回甘,肉質紮實,啖啖都帶醇厚榴槤果香。

永恒明月茶香月餅($488、Tea WG)

Tea WG推出永恒明月茶香月餅系列,為茶饕帶來中秋佳節驚喜。茶香月餅包括有奶韻烏龍白蓮蓉餡的紅寶石之耀、獅城早餐茶黃蓮蓉鹹蛋的星宿之秋、普洱茶白蓮蓉餡配杏仁及百香果蓉的豐盛之節,以及玫瑰芬香茶白蓮蓉餡的花意綻放。可選4件裝或兩件裝禮盒,後者還可搭配永恒明月茗茶。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

法式夢幻滋味月餅禮盒($398、Paul Lafayet)

Paul Lafayet與法國插畫師Emilie Sarnel再度合作,以玉兔太空之旅為主題,創作出今年的中秋月餅禮盒,內有4款全新口味奶黃月餅,包括法式焦糖燉蛋、麥蘆卡蜂蜜、伯爵茶及綠茶,百分百以純天然食材及香港製造,健康味美。

宇治焙茶月餅($208、Valerie Pastry)

人氣餅店Valerie Pastry早前邀請粉絲創作新口味,結果焙茶最受歡迎,於是今年就有全新宇治焙茶月餅登場。餡料使用高級宇治焙茶粉製作,口感軟滑,並有焙茶獨特烘烤味。月餅以鬆脆的牛油曲奇皮包裹,奶香茶香交融,平衡得宜。

「細味.港情」茶味月餅($628、香港瑰麗酒店)

香港瑰麗酒店今年與人氣摩登中菜女廚May Chow合作,推出限量版茶味月餅,向本地名物檸檬茶致敬。May Chow將研磨至絲滑粉末的福建烏龍茶加入白蓮蓉中,並驚喜地加入少量本地製的九龍醬油及新鮮檸檬汁,帶出「檸檬茶」的奇妙變奏。

貓山王及黑刺榴槤冰皮月餅($428、甬府)

米芝蓮一星寧波餐廳甬府首次推出限量月餅禮盒,總廚劉震師傅特別為榴槤迷炮製兩款榴槤冰皮月餅,包括有貓山王及黑刺兩款,食材均由馬來西亞新鮮空運到港,每盒有6件,僅限量供應1,000盒。月餅需冷藏,食用前在室溫放置約30分鐘,即可嘗到流心質地,甘甜無比。

三色純素奶黃月餅($238、Ma...and The Seeds of Life)

提倡純素飲食的法國菜餐廳Ma... and The Seeds of Life,今年推出三色純素月餅,一盒3個包括有純素奶黃、低糖綠茶奶黃及低糖伯爵茶奶黃味,以純素牛油、椰奶製作,微甜不膩。餅皮加入有機豆奶粉及亞麻籽粉,經過26重工序製成,不含蛋奶成分,適合素食者、蛋奶過敏人士食用。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

產品查詢:香江花月(6565 7888)、Valerie Pastry(3565 6765)、Arte by Padaria(2672 5115)、東海堂(2739 1328)、甬府(2881 7899)、Paul Lafayet(2543 9800)、Tea WG(2725 6930)、榴槤B哥(6811 1280)、香港瑰麗酒店(3891 8888)、Ma...and The Seeds of Life(6019 5889 / WhatsApp)

記者︰黃依情