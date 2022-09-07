【中秋2022】中秋月餅禮盒全攻略　健康純素+冰皮榴槤+馥郁茶香

▲ 不少酒店、餅店及餐廳都推出新花款、新口味的月餅應節

今年中秋非常熱鬧，在市面稍稍復甦之時，不少酒店、餅店及餐廳都推出新花款、新口味的月餅應節，有主打健康純素的、有選用特色茶香的，亦有以果王榴槤作賣點的，傳統餅皮、冰皮兼備。有選擇困難症的朋友，不妨參考以下推介，把握還有一星期多的時間，買盒送禮自用也好。

月季花三色月餅（$258、香江花月）

主打養生美顏火鍋的香江花月今年首次推出月餅，堅持本地生產及全人手新鮮製造。有紫色的栗子、橙色的青蘋果及粉紅色的鹹蛋黃3款口味，月餅外層用上白豆蓉，味道鮮甜，猶如花朵般燦爛精緻。

花月賞味（$323、東海堂）

東海堂今年首度聯乘日本京都時尚品牌SOU．SOU，推出全新奶黃月餅中秋禮盒，盒上有傳統日式花紋，和風味濃。禮盒有店家招牌兔子奶黃月餅、北海道3.6牛乳蛋白卷、牛油蛋卷，以及日本直送的天上紅茶和綠茶甘夏茶包。即日起以特價購買指定月餅禮盒券兩張，免費送贈SOU．SOU X東海堂餐盤組合一套。

四式月餅禮盒裝（$1,288、Arte by Padaria）

藝術風蛋糕店Arte by Padaria今年中秋會以月相為題，設計一款特別版的四式月餅禮盒，內有流心奶黃、柚子鳳梨、綠茶奶黃及伯爵奶黃4款手工特色月餅。另附兩款本地品牌Be Candle的手工蠟燭及燭枱，讓大家在清爽平靜香氣下度過中秋節。

榴槤冰皮月餅（$368、榴槤B哥）

於荃灣路德圍開設首間榴槤專賣店的榴槤B哥，主打馬來西亞直送新鮮榴槤，24小時內由當地果園採收再運抵香港。今年首次推出百分百馬來西亞自家製的榴槤冰皮月餅，以極罕黑刺及貓山王果蓉做餡料，有黑、白兩色，前者是以竹炭作冰皮。月餅甜中帶回甘，肉質紮實，啖啖都帶醇厚榴槤果香。

永恒明月茶香月餅（$488、Tea WG）

Tea WG推出永恒明月茶香月餅系列，為茶饕帶來中秋佳節驚喜。茶香月餅包括有奶韻烏龍白蓮蓉餡的紅寶石之耀、獅城早餐茶黃蓮蓉鹹蛋的星宿之秋、普洱茶白蓮蓉餡配杏仁及百香果蓉的豐盛之節，以及玫瑰芬香茶白蓮蓉餡的花意綻放。可選4件裝或兩件裝禮盒，後者還可搭配永恒明月茗茶。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

法式夢幻滋味月餅禮盒（$398、Paul Lafayet）

Paul Lafayet與法國插畫師Emilie Sarnel再度合作，以玉兔太空之旅為主題，創作出今年的中秋月餅禮盒，內有4款全新口味奶黃月餅，包括法式焦糖燉蛋、麥蘆卡蜂蜜、伯爵茶及綠茶，百分百以純天然食材及香港製造，健康味美。

宇治焙茶月餅（$208、Valerie Pastry）

人氣餅店Valerie Pastry早前邀請粉絲創作新口味，結果焙茶最受歡迎，於是今年就有全新宇治焙茶月餅登場。餡料使用高級宇治焙茶粉製作，口感軟滑，並有焙茶獨特烘烤味。月餅以鬆脆的牛油曲奇皮包裹，奶香茶香交融，平衡得宜。

「細味．港情」茶味月餅（$628、香港瑰麗酒店）

香港瑰麗酒店今年與人氣摩登中菜女廚May Chow合作，推出限量版茶味月餅，向本地名物檸檬茶致敬。May Chow將研磨至絲滑粉末的福建烏龍茶加入白蓮蓉中，並驚喜地加入少量本地製的九龍醬油及新鮮檸檬汁，帶出「檸檬茶」的奇妙變奏。

貓山王及黑刺榴槤冰皮月餅（$428、甬府）

米芝蓮一星寧波餐廳甬府首次推出限量月餅禮盒，總廚劉震師傅特別為榴槤迷炮製兩款榴槤冰皮月餅，包括有貓山王及黑刺兩款，食材均由馬來西亞新鮮空運到港，每盒有6件，僅限量供應1,000盒。月餅需冷藏，食用前在室溫放置約30分鐘，即可嘗到流心質地，甘甜無比。

三色純素奶黃月餅（$238、Ma...and The Seeds of Life）

提倡純素飲食的法國菜餐廳Ma... and The Seeds of Life，今年推出三色純素月餅，一盒3個包括有純素奶黃、低糖綠茶奶黃及低糖伯爵茶奶黃味，以純素牛油、椰奶製作，微甜不膩。餅皮加入有機豆奶粉及亞麻籽粉，經過26重工序製成，不含蛋奶成分，適合素食者、蛋奶過敏人士食用。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

產品查詢：香江花月（6565 7888）、Valerie Pastry（3565 6765）、Arte by Padaria（2672 5115）、東海堂（2739 1328）、甬府（2881 7899）、Paul Lafayet（2543 9800）、Tea WG（2725 6930）、榴槤B哥（6811 1280）、香港瑰麗酒店（3891 8888）、Ma...and The Seeds of Life（6019 5889 / WhatsApp）

記者︰黃依情