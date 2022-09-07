【晚吹戀講嘢】A0肥美人比比玩語音App交友　曾被提出性要求：會聽到奇怪水聲

ViuTV的兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，昨晚一集以「甜聲網戀王」為題，邀請到現年22歲，曾參加選美節目《造美人》的比比（馮子恒）分享她的在語音交友App的經驗。

自認是「A0」的她，曾在交友App上遇到變態男，比比向主持人ERROR成員郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）與鄭伊琪（浩南）講起對方如何提出要求，甚至在對話中發出奇怪的喘氣及水聲。

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《晚吹戀講嘢》今集邀請到現年22歲任職幼兒中心教的比比擔任嘉賓，早前曾經參加選美節目《肥美人》，擁有微胖身型的比比指自己中學時期又肥又醜，聲線又比較輕柔，經常被男生取笑所以有陰影，至今仍是單身的「A0」。

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主打台灣市場

性格自卑的她對外型缺乏自信，所以決定嘗試玩只出聲音不用放相的「語音交友App」，說話嬌嗲的比比認為自己較為適合台灣的市場，所以在App內主要都是跟台灣男生互相認識。

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比比遇到第一個有好感的對象A君，會每晚講故事哄她入睡，更會出動到台語和英文，二人互有好感交換了其他的通訊方法，但後來得知對方原來一直都有女朋友，令比比非常傷心。

習慣了睡前有Bed time Story的比比，不甘晚上的寂寞，於是轉戰另一個交友App，遇上了會提供「ASMR」（自發性知覺高潮反應）的B君，在每晚睡前都會為比比製造出揭書的聲音好讓她安心入睡。

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提出性要求

在玩語音交在App期間，比比也曾試過遇上有性需求的男性，完全無實際戀愛經驗、身為「A0」的她會跟對方說滿足不到他：「他會說不緊我來教你，會叫我伸手往下面摸，我會很害怕然後馬上結束對話。」

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比比被主持問到會否想一試「Phone Sex」，她直言：「因為我（現實中）未試過，體會不到有多美好，所以無這種需求。加上大家都是陌生人，雖然我玩交友app，但未淪落到要幫你發洩這些需要。在這些情況下，有試過聽到些奇怪的聲音，例如水聲、喘氣聲等，聽到覺得不對勁就會走。」

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曾經有過不少惡劣的經驗，比比一直都很怕重蹈覆轍：「很怕對方現在覺得我錯，到交換了聯絡後就會幻想破滅。」但同時她亦知道自己要走出這個陰影，繼續相信愛情的可能：「無理由因為一段關係不好而放棄自己。」

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