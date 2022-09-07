【刷單騙案】2男女購物谷高商家名氣賺佣　共損失逾12萬元

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2人網上充當刷單員賺取佣金，共損失逾12萬元。

警方昨日（6日）接獲一名36歲本地女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。事主按指示將共81000元存入至對方指定的三個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟其後事主與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。案中事主共損失39000元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方亦接獲一名19歲本地男子報案，指在社交媒體收到招聘廣告，透過充當刷單員於網站以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。事主按指示將共約82000元存入至對方指定的七個帳戶以作網站購物之用。惟其後事主與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。案中事主共損失約82000千元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐