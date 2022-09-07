【封區檢測】葵涌石籬二邨石祥樓發現33宗陽性　荃灣樂悠居70人被發現未有強檢

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本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【12:33】荃灣樂悠居70人被發現未有強檢

機電工程署今日（7日）聯同荃灣警區和衞生署在荃灣一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動今日上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。

政府派員於荃灣樂悠居的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有新冠檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了634名受檢人士。當中，70人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中31人發出了10,000元定額罰款通知書。

【08:49】葵涌石籬二邨石祥樓發現33宗陽性

葵涌石籬（二）邨石祥樓共有約1,870人接受了檢測，當中共發現33宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中61戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：李榮忠