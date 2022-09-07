【著數優惠】圓方購物四重賞消費滿額 有機會享獎賞高達總值逾3萬港元【內附詳情】
ELEMENTS圓方正推出購物四重賞，即日起至9月25日，顧客在商場購物，可享四重獎賞優惠：
第一賞：「美妝奬賞」 於美容及護理商戶單一消費滿港幣$1,000即享100%回贈
第二賞：「仲夏購物消費獎賞」 最高可享總值港幣$28,000獎賞
第三賞：「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」享額外高達港幣$1,200獎賞
第四賞：「周末時尚服飾獎賞」享額外港幣$1,000獎賞
此外，ELEMENTS圓方匯聚國際時尚品牌，讓顧客可貼緊潮流新季，隨時展現獨特的時尚魅力！場內多個國際高級時尚品牌推出新一季的時尚新品，如：
BRUNELLO CUCINELLI的秋冬系列，以北歐幾何圖形結合羊絨和天然纖維的高貴和奢華感，營造出舒適、柔軟而現代的氛圍。
BVLGARI 2022年的DIVAS' DREAM新作以嶄新手法詮釋扇形美學，有典雅迷人的珍珠母貝和魅力非凡的孔雀石款式，盡顯女性甜美活力。
Chloé推出四款令人耳目一新的新款Edith手袋，加入了全新的細節，包括撞色內層、精緻淺金色金屬細節和圍繞手挽的皮革織繩，為Edith手袋錦上添花。
FRANCK MULLER酒桶形潛水錶Skafander配合嶄新設計，透過創新方法調校潛水錶圈，讓佩戴者以時尚姿態探索水底世界。
TORY BURCH推出全新Kira方形手袋，時尚設計搭配超柔軟絎縫皮革系列，完美展現紐約都市格調。
「美妝奬賞」、「仲夏購物消費獎賞」及「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」詳情：
推廣日期：由即日起至9月25日
禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） / 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）
「周末時尚服飾獎賞」詳情：
推廣日期：由即日起至9月25日（逢星期五至日）
禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） / 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）
編輯：葉翠華