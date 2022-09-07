【著數優惠】圓方購物四重賞消費滿額　有機會享獎賞高達總值逾3萬港元【內附詳情】

▲ ELEMENTS圓方「仲夏購物消費獎賞」：由即日起至9月25日，顧客以指定之電子貨幣購物滿額，即可獲豐厚獎賞。

ELEMENTS圓方正推出購物四重賞，即日起至9月25日，顧客在商場購物，可享四重獎賞優惠：

第一賞：「美妝奬賞」 於美容及護理商戶單一消費滿港幣$1,000即享100%回贈

第二賞：「仲夏購物消費獎賞」 最高可享總值港幣$28,000獎賞

第三賞：「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」享額外高達港幣$1,200獎賞

第四賞：「周末時尚服飾獎賞」享額外港幣$1,000獎賞

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此外，ELEMENTS圓方匯聚國際時尚品牌，讓顧客可貼緊潮流新季，隨時展現獨特的時尚魅力！場內多個國際高級時尚品牌推出新一季的時尚新品，如：

BRUNELLO CUCINELLI的秋冬系列，以北歐幾何圖形結合羊絨和天然纖維的高貴和奢華感，營造出舒適、柔軟而現代的氛圍。

BVLGARI 2022年的DIVAS' DREAM新作以嶄新手法詮釋扇形美學，有典雅迷人的珍珠母貝和魅力非凡的孔雀石款式，盡顯女性甜美活力。

Chloé推出四款令人耳目一新的新款Edith手袋，加入了全新的細節，包括撞色內層、精緻淺金色金屬細節和圍繞手挽的皮革織繩，為Edith手袋錦上添花。

▲ FRANCK MULLER Skafander系列腕錶 售價：港幣$134,000。（商場提供）

FRANCK MULLER酒桶形潛水錶Skafander配合嶄新設計，透過創新方法調校潛水錶圈，讓佩戴者以時尚姿態探索水底世界。

TORY BURCH推出全新Kira方形手袋，時尚設計搭配超柔軟絎縫皮革系列，完美展現紐約都市格調。

「美妝奬賞」、「仲夏購物消費獎賞」及「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」詳情：

推廣日期：由即日起至9月25日

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） / 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

▲ ELEMENTS圓方特別推出「周末時尚服飾獎賞」：由即日起至9月25日，逢星期五至日，顧客憑指定時尚服飾消費單據於ELEMENTS圓方換領消費獎賞時，更可額外獲得港幣$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券！（商場提供）

「周末時尚服飾獎賞」詳情：

推廣日期：由即日起至9月25日（逢星期五至日）

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） / 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

編輯：葉翠華