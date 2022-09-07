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【社區傳播】9名確診者涉違隔離令　被押送到竹篙灣設施

社會 09:47 2022/09/07

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(警方圖片)

9名確診者涉違隔離令，被押送到竹篙灣設施。

警方昨天（6日）在社交平台表示，仍然發現有確診人士違反第599A章的相關規定，在確診期間及在疫苗通行證呈現「紅碼」的情況下，罔顧公眾健康，擅自離開指定隔離地點，甚至進入受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的處所。昨天再次採取嚴厲執法行動，積極與衞生部門進行協調，並根據第599A章執行「隔離令」，將9名確診人士押送到「竹篙灣社區隔離設施」，以阻截病毒在社區傳播。

警方再次重申確診人士在隔離期間離開指定隔離地點，即屬犯法；此外，衞生主任及獲授權人員，包括警務人員，有權把確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，亦屬犯罪。兩者一經定罪，最高可被罰款10,000元及判處監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐

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