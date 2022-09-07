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【虐兒案】強制舉報懷疑虐兒草案明年初交立法會　孫玉菡：會為須舉報專業人士提供培訓

社會 10:29 2022/09/07

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勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

政府早前表示將向法會提交有關「強制舉報」的法案，將校長、老師、社工、醫生等納入有強制舉報責任的範圍內。勞工及福利局長孫玉菡今日（7日）表示，立法強制舉報懷疑虐兒是希望保護弱勢兒童，及早識別及介入，明年初會提交草案予立法會。

孫玉菡接受電台訪問時指，分三級制立法原意為針對嚴重個案，除了強制舉報，有社福界、醫療界平常接觸到虐兒案件，可能達不到標準，,但有需要舉報，所以有第二、三級，這些是非強制舉報，若舉報了可以提早介入。被問到諮詢兒童懷孕為何屬於第二級。他指因為是次立法有法律框架，具體落實通過指引發布。

立法罰則是確保大家不要以為其他人會報，或看清楚遲點再報。如果有清晰立法，立法後有關人士有法律責任，個人法律責任，一定見到情況，有嚴重的問題一定要報

孫玉菡表示，法律制定是將責任放在個人，所以個人有法律責任舉報，根據自己判斷舉報，明白機構有程序，僱主不能阻礙其他人舉報，所以立法擴大至老師、社工、醫生界別，預料逾10萬人，並為他們提供培訓。

他又稱，有關建議中要求相關人員在合理時間內舉報，認為很難寫下具體時間，但只要見到嚴重個案，就應該盡快舉報。

早一天舉報、早一天幫到小朋友

被問到會否擔心出現誤報。他則指，只要覺得有懷疑就可以舉報，當局審視是否需要跟進，亦預計法例實施後呈報個案會增加。

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記者：余思嵐

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