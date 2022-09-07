【星二代】疑家傭確診致陳茵媺細女Camilla染疫　陳豪夫婦停工全天候照顧愛女

▲ 陳豪細女Camilla確診新冠肺炎。

陳茵媺跟陳豪夫婦檔主演的劇集早前已開工，不過今日有報導指，兩人的細女Camilla上周確診新冠肺炎，夫婦二人為密切接觸者，故劇組暫時要停工，而陳豪與陳茵媺貼身照顧愛女，待女兒康復才復工。

據報導陳豪家裡的傭人早前確診，因而Camilla也不幸染疫，令愛女心切的陳豪夫婦十分擔心，而劇集監製陳維冠亦被列密切接觸者，故二人的新劇《羅密歐與祝英台》（暫名）暫時停工。

監製陳維冠接受媒體訪問稱，上周六為新劇開工之後，就知悉陳豪細女確診，但當時劇組未停工，改拍其他演員的戲份。

【白色強人II】陳豪分享夫妻保鮮之道 愛妻號形容陳茵媺：我人生的天使

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

陳豪夫婦暫停工

陳維冠續稱由於搭建的場景為陳茵媺主要戲份，故會停工4日，待陳豪夫婦處理好事件，才會正式復工。

其實疫情期間，陳豪夫婦都小心抗疫，拍劇收工返家即入房「自我隔離」，特別是好爸爸陳豪，於疫情嚴峻時出席活動會戴兩個口罩。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【明星豪宅】陳茵媺與子女練習跆拳道客廳變道場 陳豪夫婦2千呎南灣豪宅避疫

早前他拍攝劇集《破毒強人》時，為免太太及子女中招，他在家裡24小時戴罩外，此外陳豪選擇於另一房間休息，平時亦會在露台用餐，盡量減少跟妻兒接觸。

而陳豪夫婦相隔12年再合作拍劇，近年主力照顧子女的陳茵媺已8年沒拍劇，今次復出陳茵媺也不敢怠慢，努力操弗身型和睇劇本，足見她對新劇的重視。

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪