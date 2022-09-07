【腦中風】媽媽開學前迫跳繩減肥　13歲男童半身癱瘓揭患突發性腦中風

▲ 13歲男童跳繩期間突半身癱瘓。

做運動本是健康的減肥方法，然而，內地近日有一名13歲男童，在媽媽要求下跳繩減肥，跳了5分鐘後突然口眼歪斜，半身不能動彈，送院始揭患突發性腦中風，慶幸經治療後已逐步好轉。

據內地媒體報道，江蘇南通13歲男童小劉（化名）平日甚少出門，愛吃肉和喝汽水，閒時只會打機和睡覺，完全沒有運動習慣，因此過了暑假後，整個人都胖了一圈。

劉媽媽見快要開學，於是督促兒子跳繩減肥，沒想到，小劉在客廳跳了5分鐘就停下來，而且不斷喊痛。劉媽媽最初不以為然，以為兒子打算偷懶，惟走過去才發現，兒子口眼歪斜，半邊身體不能動，嚇得馬上叫丈夫過去，把兒子送往急症。

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醫生做過檢查後，判斷是急性腦梗塞，導致缺血性中風，並轉往大醫院就醫。小劉被轉送至南通大學附屬醫院後，隨即接受治療。惟翌日症狀加重，出現頻繁嘔吐、意識障礙等狀況，最終需要動手術。

兒童腦中風成因

手術中的造影發現，小劉其中一側的頸動脈顱內段完全閉塞，只靠另一側的血管提供部分代償，所幸手術相當順利，成功打通了血管、恢復血流。

南通大學附屬醫院醫生張雲峰指，兒童腦中風與成人不同，相對較少見，最常見的危險因素包含顱內血管發育畸形、有先天心臟病史、心臟病手術後遺症、遺傳性血液疾病等，還好小劉即時得到治療，目前已逐步好轉。

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責任編輯︰王明芳