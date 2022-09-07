【猴痘病毒】何栢良指猴痘對社區風險微乎其微　機組、酒店檢疫人員被傳染機會低

▲ 何栢良指猴痘對社區風險微乎其微，機組、酒店檢疫人員被傳染機會低。（資料圖片）

本港出現首宗猴痘輸入個案，患者為前日獨自由菲律賓抵港的30歲男子，同日入住西環華美達海景酒店檢疫，其後不適入院後確診，現時留醫瑪麗醫院隔離病房，情況穩定，衞生防護中心提升猴痘至「戒備」級別。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目表示，猴痘不是傳染性很高的病毒感染，相關個案集中在特殊高風險人士，全球今年五月至今有約5萬宗猴痘個案，香港有輸入個案是預期之內。

何栢良認為，猴痘對社區構成風險微乎其微，相信即使機組人員、酒店檢疫人員等曾接觸患者的人士，染疫風險很低。他建議家庭醫生若發現患者有淋巴腫脹、皮疹等症狀，可先採樣化驗，政府亦可以向高危群組多做宣傳教育。

至於猴痘疫苗，他則認為猴痘疫苗過去無廣泛接種，相信本港能夠購入到的疫苗數量亦不多，優先給予患者的密切接觸者先接種，其次是開放給會有高風險性接觸的男同性戀者自願接種。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在另一電台節目表示，外國猴痘疫情有放緩跡象，認為在香港發現首宗猴痘輸入個案後，就算放寬旅遊限制，相信出現猴痘大型爆發的機會亦不大。

林緯遜指，猴痘主要透過直接接觸傳染，高危傳染途徑包括男男性接觸，但家庭成員若經過長時間接觸亦有可能染疫，而且猴痘潛伏期長，患者會先出現咽喉及口腔等局部感染症狀，經過一至兩星期後才有系統性感染，而患者的密切接觸者若接種疫苗，則有助減低病毒擴散。

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責任編輯：李榮忠