【秋冬時尚】跟全智賢襯秋冬爆款女神手袋　Burberry快閃店賣限量版LOLA Bag

▲ 韓國女星全智賢剛剛過檔Burberry成為代言人，Burberry尖沙咀快閃店賣爆款女神LOLA Bag。

高級時裝品牌更換設設計師大家早己見怪不怪，但很少當一個設計師仍然在職時，公司已經向外間透露大有可能換人，而且更指名道姓接班人選，要說的就是Burberry。

Burberry自2018年開始由前Givenchy的創作總監Riccardo Tisci執掌，執掌期間大興土木，例如創作全新商標和設計出品牌首個Monogram圖案等，令集團業績上穩步上揚，但始終未能如Riccardo當年在Givenchy般在市場上呼風喚雨。

或許就是這個原因，當他與Burberry的合約至2023年初才約滿到期時，前陣子已經傳來品牌與前Bottega Veneta的創作總監Daniel Lee進行接洽中，首先不談傳聞是否成事，但在Riccardo的立場來說肯定不會好受。

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不過，正所謂The show must go on，Riccardo亦沒有空停下來，早前由他設計的LOLA手袋亦相繼在世界各地開設Pop-up shop來爭取曝光，希望藉此在消費者眼中能夠成功進佔為經典手袋的一席位

與此同時，他亦將本是長方型的袋型衍生至水桶型、迷你版或用上不同物料縫製，加上推出令不少女士眼前一亮的限量版，相信Riccardo只要仿在品牌裏工作，LOLA仍然是Burberry的IT bag。

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The World of LOLA Pop-up

日期：即日起至12/9

地址：尖沙咀海港城港威商場Atrium II

記者：何偉雄