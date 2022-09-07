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【阿媽有咗第二個】姜濤影壇處男作票房報捷　導演彭秀慧預告電影MV將登場

娛樂 11:24 2022/09/07

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由彭秀慧（Kearen）編劇、執導及監製，毛舜筠、MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）領銜主演的港產片《阿媽有咗第二個》叫好叫座。

當中由飾演「方晴」的姜濤所主唱的主題曲《風雨不改》於上月（8月17日）正式派台，更即登上音樂平台的本地歌曲榜榜首，Kearen、姜糖們均被歌詞打動。

昨晚（9月6日），Kearen在社交平台帶來喜訊，宣布《風雨不改》即將推出電影MV！

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電影MV登場

Kearen公布電影的票房成功衝破3300萬，她寫道：「《風雨不改》 是阿媽的電影主題曲，也是電影和大家的默契。這次上畫，雖然曾經出現很多不安和迷惘 ，今天票房衝破3300萬，我們並不視為理所當然，作為一齣香港電影，在仍有缺失的宣傳下，我們知道根本不容易，但憑着信念和堅持，我們做到了」。

她又預告《風雨不改》MV將於明天（9月8日）起在放映電影後附加首播：

《風雨不改》一直提醒我們
有些愛不會消失
有些等待非常值得

《風雨不改》派台播放
你們等到了
現在電影MV 正式登場
你們也終於等到了

#讓愛化做祝福學會等待

MV 將會在9月8-14日於戲院放映電影後附加首播
看完電影後
大家可以多留5分鐘
以旋律配合畫面再次細味故事

戲院見💞

#在戲院裏看MV
#風雨不改
#阿媽有咗第二個
#電影主題曲

    點擊圖片放大
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姜糖留言感謝彭導

在Kearen發布帖文後，不少姜濤的粉絲「姜糖」當然大力支持偶像，留言感謝Kearen，「多謝彭導 一切嘅安排，睇得出你好有心思。」、「多謝彭導！好珍貴的《風雨不改》MV」、「睛天娃娃表示真的很興奮」、「多謝彭導，風雨不改愛阿媽，入場繼續撐，等到齊人謝票」。

Kearen早前曾以「方晴的 #風雨不改 」為題發帖文，說到戲中姜濤所飾演的「方晴」為一個歌手，故她一開始就知道，因為製作上的限制，他們沒能為角色創作很多歌曲，不過至少要有一首真正屬於他的歌。

她續說由於要在拍攝時演唱，也代表著「方晴」的心情，故很早就要完成歌曲創作部份。歌曲由黃艾倫和翁瑋盈作曲，陳詠謙填詞，彭導說：「最後，詞交來了，陳詠謙寫下「風雨不改」四個字，而我落淚了。」

她回想第一次聽到北京傳來的弦樂錄音，感受甚深，她說：「我毛管樹（豎）起，再度落淚；加上方晴的歌聲，這是真正屬於方晴的歌，也是我們今次的 #電影主題曲 。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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