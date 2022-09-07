【飯戲攻心】黃子華貼地金句重現　英雄本色+歌神金曲大玩情懷

▲ 由陳詠燊執導、編劇的《飯戲攻心》，在典型熱鬧的賀歲片格局下，注入不少温馨元素。（電影劇照）

戲院重開已好幾個月，本來的賀歲片早陸續上映，唯獨《飯戲攻心》，一下子改在9月中秋檔期，不徐不疾，正好配合戲中「人齊開飯」的團圓氣氛。電影由「子華神」率一眾喜劇後輩，以三兄弟的「家庭鬧劇」帶出密集笑料。但此片不只是一齣單純的熱鬧笑片，更是笑中有淚、有感動，甚至帶點無奈卻又令人釋懷。

廣東話神髓

黃子華、張繼聰、王菀之，向來是喜劇擔當，今次3人無論對白演繹、神情動作，以至整體節奏，都渾然天成。引人發笑比起讓人流淚，前者更講求演員發揮及配合，尤其相較黃子華的殿堂級，二人雖非第一次主演喜劇，但始終是與「前輩」交手，卻是火花不斷，讓人看得開懷。《飯戲攻心》不只讓人發笑，而且笑完更忍不住再三回味。

▲ 黃子華、張繼聰、陳湛文飾演三兄弟，同住在父母留下的「叉燒工場」。（電影劇照）

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今次電影不只黃子華有金句，甚至人人有金句，同時又能做到不突兀，合乎每個角色的性格、情緒。諸如鬥氣情侶陳湛文和王菀之的「你鍾意後生？咁你鍾唔鍾意我？」的經典兩難問題；林明禎笑容燦爛安慰王菀之的「你呢種都有人鍾意嘅！」；王菀之和黃子華爭論「二嫂」定「義嫂」等等，貼地又親切之餘，亦發揮了廣東話精髓。

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英雄本色

導演兼編劇陳詠燊，前作《逆流大叔》已有着不少中年男性心聲，特別以《英雄本色》的不服輸精神化為主題，今次同樣有不少情節呈現這份中佬情懷，導演十分喜歡的《英雄本色》情懷不經意散落在戲中（如客廳中的海報）；Mark哥金句「做兄弟嘅」既是致敬，也切合了電影的兄弟情主軸。黃子華一個人撑起頭家的付出，正正道出了「大佬唔易做」的主題。

學友金曲

從流行文化取經的，還有張學友名曲《還是覺得你最好》。當中4句歌詞「即使你離開/我熱情未改/這漫長夜裏/誰人是你所愛」，觸動人心而不煽情，用得十分到肉。最喜歡電影尾段一幕，黃子華和張繼聰一起坐看「有福叉燒」的霓虹招牌，路人經過，訕笑「有福」中兩劃沒有亮起，變成「冇福」，子華神情自若笑笑一句：「有福定冇福，使咩理人哋點睇，自己知道就夠。」

▲ 王菀之和陳湛文這對歡喜冤家，在戲中的鬥氣對白精采惹笑。（電影劇照）

三佬搶鏡

電影一直以6人主演作宣傳，甚至海報也是6人大合照或6個大頭，讓人暗忖這6人主演只是配合家人團圓主題的宣傳噱頭。但看完整齣戲，方發覺真是一場誤會，各人戲份不相上下，予人明確感受到這是一家人的戲。

不只黃子華、張繼聰、王菀之，少拍喜劇的鄧麗欣，以至新晉演員陳湛文、林明禎，位位都恰如其分。尤其飾演三佬的陳湛文，將任性幼稚又有點毒舌的性格表現得淋漓盡致，說他搶了兩位「大佬」的鏡，也不為過。