【誤殺妻子】不忍癌病妻受苦燒炭送最後一程　丈夫認誤殺判感化1年

▲ 不忍癌病妻受苦燒炭送最後一程，丈夫認誤殺判感化1年。（資料圖片）

56歲患末期肺癌婦難忍病魔折磨，多次向家人表示欲尋死，並希望香港有安樂死。58歲丈夫不忍愛妻受苦，於房間燒炭吻別妻子後送「最後一程」。涉案丈夫早前於高等法院承認誤殺罪，今(7日)被判感化1年。



被告郭偉賢（58歲），原被控1項謀殺罪，控罪指他於2020年1月30日謀殺妻子陳秀雲，被告否認控罪，但承認誤殺罪，控方接納因減免刑責基礎而承認誤殺罪。



案發時，被告與胞妹及56歲死者同住鴨脷洲百良大廈一單位。2018年10月，死者證實患末期肺癌，被告辭去電工工作全職照顧，惟死者病情每況愈下，多次表示欲尋死。



至2020年1月28日，死者因劇痛入院，翌日出院後向小姑表示希望香港有安樂死。同日晚上，小姑購買晚餐予兄嫂後睡覺。至1月30日凌晨3時許，警方接獲被告報案稱在家殺妻，救護員到場發現死者已沒有生命迹象，被告並出示一張「不作心肺復甦術」文件。



被告警誡下稱「我燒炭殺死我太太，想減輕她的痛楚」，並希望安樂死能合法。被告表示，死者經常痛楚難以寢食，不能說話，只能點頭回應。事發前2天醫生稱死者或於數天內離世，被告不欲死者於醫院孤獨離世，遂出院回家，並購買了1袋炭以備不時之需。



案發晚上死者服藥後未能入睡，被告遂問及死者能否忍受痛楚，可送她最後一程，死者點頭同意後，被告遂於房間燒炭，吻別死者後播放佛教音樂送別，被告其後確認死者離世後通知家人及報警。

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記者：林育慧