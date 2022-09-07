【刑事毀壞】拔萃女書院門外遭淋紅油及追債　警拘17歲少年

▲ (曾秋文攝)

拔萃女書院入口外牆上被人淋潑紅油，多張追債紙張散落地上。

警方今日（7日）清晨5時55分接報，指佐敦道拔萃女書院大閘入口旁的外牆被人淋上紅色油漆，地上遺有三十多張懷疑追債紙張。警方到場調查後，用黑色膠袋遮蓋被淋油部分，受損面積約三米乘三米。校方事後用帆布把被淋油的牆身遮蔽。

警方列作追債及刑事毀壞案處理，油尖警區反三合會行動組其後接手調查，同日下午約2時30分時在旺角截查一名17歲少年，並在他身上檢獲2支油漆，他涉嫌刑事毀壞及藏有工具可作非法用途被捕。

人員亦在被捕人單位內檢獲他犯案時身穿的衣物。他現正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

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記者：曾秋文、余思嵐

