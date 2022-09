【阿Mo傷勢】《造星》排舞師公開質問主辦方責任　COLLAR成員無懼秋後算帳表態支持

MIRROR紅館演唱會意外事件中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)目前仍然留醫伊利沙伯醫院ICU,阿Mo的傷勢一直備受外界關注。

曾參與ViuTV節目《全民造星》的星級排舞師鄧駿銘昨日(6日)於IG發帖文,向演唱會主辦方作出提問,獲得不少網民留言支持,而COLLAR成員芯駖和Ivy So(蘇雅琳)亦有讚好帖文。

Zero於IG發帖文寫道:

I’m done waiting. Please, can the dance director step forward and tell the truth now?

it really doesn’t matter where you stand, all we need is just an answer.