【職場文化】見工失敗可能社交媒體的敗局 利嘉敏：社媒已成對應徵者審查的工具

▲ 《合約男女》劇照

很多人都不知道，自己見工失敗的原因，或許是自己的社交媒體製造了臨門一腳的敗局。現在，很多機構會把閱覽應徵者的IG、FB、Twitter、LinkedIn，視為complete vetting（全面審查）的步驟之一。機構會透過應徵者的公開媒體，看看他們的私生活和真面目、朋友圈是甚麼人、在何處留過甚麼言論等，看看有否粗口爛舌、不雅照片、潛伏危險，又或經常在社交媒體放負、批評上司或同事等。

兩年前，The Harris Poll曾在美國做了個調查，六成七的機構表示會查看應徵者的社交媒體，當中有五成半因而作出不聘請的決定。因此，如果你正在搵工或見工，在準備面試對答前，應首先檢視自己社交平台公開模式的所有文字和圖片。現在，個人社交媒體已不僅是社交、分享、抒發或發洩功能，它已成為機構對應徵者或員工全面審查的重要工具。

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或問，乾脆用假名避開僱主查看，或轉做私人模式，不就解決問題嗎？但吊詭的是，有兩成一的僱主表示，若今時今日，一個人完全沒有在社交媒體有一點social presence（社會臨場感），毫無痕迹可追蹤，更覺此人有所隱藏（something to hide）或無可炫耀（nothing to show），同為不正常或不尋常之兆，更加不予考慮。

那怎辦？若正在搵工、見工或懷疑上司經常實自己社交帳戶的朋友，將社交平台分開工作和私人類別，是最乾手淨腳的做法。Twitter和LinkedIn予人較專業感覺，在此呈現工作一面，即使用公開模式，予人看個夠也無妨。FB及IG則屬於較輕鬆、隨意和私人的平台，設定私人模式或把帖文、相片轉至私人模式，也合情合理。大部分人都不會跟未來老闆／現任老闆好熟，自己私人生活，毋須向他們交代或公諸於世，把他們帶進自己的私人世界，易請難送，simple及naive的傻人才會做。

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