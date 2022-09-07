【補習天王】林溢欣豪花150萬元送名錶金飯碗給下屬　YY Lam：我愛員工啊！

▲ 絕世好老閭！

補習天王林溢欣（YY Lam）當年一句「多8000萬於我無別」，拒絕被高薪挖角，堅持留守舊公司遵理，引起整個補習界熱議！

YY Lam自2011年入行就施展超強魅力，高峰期開逾130班全數爆滿，學生人數大排長龍，人氣媲美明星偶像。他在遵理學校任教10年，在2018年精英匯（遵理學校的控股公司）招股書披露，YYLam的收入比重佔集團多達3成。

即使2015年現代教育登全版廣告高薪挖角也不動搖，他曾受訪時表示當時遵理正在籌備上市，他認為在公在私都需要留下來，還公司的栽培之恩。但在去年約滿後，YYLam毅然決定自立門戶，開展事業的新一章，近年更有投資舞台劇。

【補習天王】曾拒年薪8500萬挖角報栽培之恩 林溢欣教學10年自立門戶陪學生作戰

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花百五萬送厚禮

向來對下屬團隊非常好的他，日前在網上甫出與他合作十年的同事的合照，更透露自己不惜花百五萬送厚禮給他們：「買了勞力士、金飯碗，給十八位平均跟了我十年的同事，他們都是中文專家，但一直追隨我來到今天。」

雖然對於年薪過千萬的YY Lam來說百五萬不是大數目，不過最難得他對員工那位心意，並強調：「百五萬，值得。我愛員工啊！」

▲ 送厚禮給員工。

化身為「港版奇洛李維斯」

他更指同事笑其為「港版奇洛李維斯」，皆因奇洛李維斯一直以來對拍攝團隊非常照顧，早前他主演的電影《殺神4》在巴黎拍攝完畢後，更加碼大送Rolex腕錶給《殺神4》裏的4位特技員工（包括他的替身），事件曝光後，不少網民大讚奇洛李維斯是超好明星，更指他如此慷慨實屬難得。

其實YY Lam向來對員工非常大方疼錫，視為家人一樣，在未有疫情前，每年都會自掏腰包請其團隊去旅行，當中費用全由YY Lam全包，而地點有日本更有歐洲等國家，可見他對員工猶如親人一樣，難怪有那麼多人一直跟隨他。

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