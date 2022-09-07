【正能量】e+Solutions聯乘好餸派中秋福袋　SEN青年任義工回饋基層

▲ e+Solutions+社企「好餸」合作送暖。

中秋將至，「網店物流幫手」e+Solutions 與社企「好餸」首次聯手合作，進行「中秋暖意送社群」活動，向社區中的基層、長者、殘疾人士送上福袋，同時希望藉活動讓「好餸」內一班SEN青年，感受到自己都有能力去幫助別人、回饋社會，並不是單純作為受助者。

今次活動共送出100個福袋，由e+Solutions全數贊助及團隊設計和製作，內有月餅、1KG米、由好餸製作的餸包、湯包、以及口罩。

中秋送暖少不得應節月餅，福袋內的月餅由另一合作夥伴Cooking Mission自家製作，並以成本價供應予e+Solutions，以示對是次活動的心意和支持，把豐盛福袋予以受惠家庭。

▲ 向基層派福袋。

e+Solutions與好餸從聯繫商議，訂立行動方案，到活動當天，過程都非常順利。e+Solutions平日為電商企業處理訂單包裝及配送，今次參與活動也一樣熟手，與好餸的SEN學員一起包裝福袋，把祝福派送到各基層家庭手中。

今次探訪活動並聯同「循道衛理楊震社會服務處深水埗區支援服務中心」的義工團隊，上門探訪6個殘疾人士及長者之家，並送上中秋福袋，共賀佳節。

「好餸」創辦人麥慧嫻（Eva）近年善用其成功建立的社企模式，與社福機構合作，積極地聘用SEN及展能青年，提供實習機會，讓他們獲得職場訓練與經驗，並幫助他們尋找合適僱主，正式投入職場，今次活動亦希望讓SEN青年感受到自己都有能力回饋社會。

▲ 團隊共同合作。

其中樂仔本身是精神病康復者，亦有輕度智障，專注力嚴重不足，令他難以就業，但他在「好餸」實習工作期間，發掘出對裝嵌組件工作有濃厚興趣，表現突出，能力可達常人水平。

在「好餸」工作了 12 個月後，原本成功獲活動策劃公司聘用，但因為疫情令工作取消，現時仍然在「好餸」主要負責包裝的工作。

另外，小海是「好餸」經勞工署聘請的員工，有輕度智障，是一位殘奧運動員。現時是「好餸」重點培訓員工之一，正在不同崗位接受訓練，特別是煮食方面的培訓，希望她將來可以在職場擔任一些廚房的職位。

記者：陳家昌