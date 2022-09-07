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【網購騙案】警接獲40宗主題公園及酒店套票舉報　連續四週雄踞高危榜首

社會 11:22 2022/09/07

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(警方提供)

警方今日（7日）表示，過去一週共錄得近40宗關於主題公園及酒店套票的網購騙案舉報，連續四週雄踞高危貨品排行榜榜首。日前傳媒廣泛報道，假冒本地旅行社的「新華hotel」、「永安遊」等假專頁已被移除，網上仍然充斥著價格便宜得不合理的門票和套票出售貼文，提醒市民應透過官方渠道或認可分銷商購買門票產品。

高危貨品排行榜 

  • 主題公園/酒店套票
  • 海鮮
  • 手袋
  • 電子遊戲機/遊戲產品
  • 數碼產品
  • 電腦
  • 傢俬/家庭用品
  • 智能電話
  • 相機
  • 玩具模型

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責任編輯：余思嵐

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