【網購騙案】警接獲40宗主題公園及酒店套票舉報　連續四週雄踞高危榜首

▲ (警方提供)

警方今日（7日）表示，過去一週共錄得近40宗關於主題公園及酒店套票的網購騙案舉報，連續四週雄踞高危貨品排行榜榜首。日前傳媒廣泛報道，假冒本地旅行社的「新華hotel」、「永安遊」等假專頁已被移除，網上仍然充斥著價格便宜得不合理的門票和套票出售貼文，提醒市民應透過官方渠道或認可分銷商購買門票產品。

高危貨品排行榜

主題公園/酒店套票

海鮮

手袋

電子遊戲機/遊戲產品

數碼產品

電腦

傢俬/家庭用品

智能電話

相機

玩具模型

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責任編輯：余思嵐