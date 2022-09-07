【日本通關】縱橫遊推6至8天東京自遊行套票　最平每人5,599元起

▲ 縱橫遊推6至8天東京自遊行套票，最平每人5,599元起。（縱橫遊網頁圖片）

日本放寬入境旅客至每日5萬人，同時容許沒有導遊的旅行團，變相「自由行」。繼東瀛遊後，再有旅行社推出自由行套票，代辦簽證。

縱橫遊推出6至8天東京自遊行套票，不包檢疫酒店每位團費5,599元至6,999起，包含檢疫酒店費用則要7,599元至8,999元；入住市中心銀座Monterey Ginza或東京站Monte Hermana酒店，房間面積大於200尺。單數組合參團必須要補單人房附加費；酒店早餐須另外收費，6天5,000日圓、7天6,000日圓、8天7,000日圓。

旅行社指，團費除了酒店費用，亦包括香港快運東京來回機票，航程包含航機上輕食及回程「40kgs」寄艙行李。可自選回程前PCR 檢驗。報名後，旅客需要簡單告知計畫的行程，如城市或地區，以便旅行社代辦日本觀光簽證。

出發前，旅行社會給旅客一個WhatsApp 疫情支援熱線，方便在當地聯絡。如需了解更多及訂購，可瀏覽縱橫遊網頁。

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責任編輯：陳麗娜