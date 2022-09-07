  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 12:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本通關】縱橫遊推6至8天東京自遊行套票　最平每人5,599元起

社會 11:20 2022/09/07

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

縱橫遊推6至8天東京自遊行套票，最平每人5,599元起。（縱橫遊網頁圖片）

日本放寬入境旅客至每日5萬人，同時容許沒有導遊的旅行團，變相「自由行」。繼東瀛遊後，再有旅行社推出自由行套票，代辦簽證。

縱橫遊推出6至8天東京自遊行套票，不包檢疫酒店每位團費5,599元至6,999起，包含檢疫酒店費用則要7,599元至8,999元；入住市中心銀座Monterey Ginza或東京站Monte Hermana酒店，房間面積大於200尺。單數組合參團必須要補單人房附加費；酒店早餐須另外收費，6天5,000日圓、7天6,000日圓、8天7,000日圓。

旅行社指，團費除了酒店費用，亦包括香港快運東京來回機票，航程包含航機上輕食及回程「40kgs」寄艙行李。可自選回程前PCR 檢驗。報名後，旅客需要簡單告知計畫的行程，如城市或地區，以便旅行社代辦日本觀光簽證。

出發前，旅行社會給旅客一個WhatsApp 疫情支援熱線，方便在當地聯絡。如需了解更多及訂購，可瀏覽縱橫遊網頁

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台
16:55 2022/09/02
【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台
【日本通關】日本觀光廳更新指引　入境旅客須經旅行社代訂機票酒店
22:09 2022/09/02
【日本通關】日本觀光廳更新指引　入境旅客須經旅行社代訂機票酒店
【日本通關】大阪6天自由行套票4,899元起　香港快運9月25日起三航綫每日直航
16:21 2022/09/06
【日本通關】大阪6天自由行套票4,899元起　香港快運9月25日起三航綫每日直航

你可能感興趣

【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台
16:55 2022/09/02
【日本網購】日圓創24年新低跌至5.6算　一文看清8大日本網購平台
【日本通關】日本觀光廳更新指引　入境旅客須經旅行社代訂機票酒店
22:09 2022/09/02
【日本通關】日本觀光廳更新指引　入境旅客須經旅行社代訂機票酒店
【日本通關】大阪6天自由行套票4,899元起　香港快運9月25日起三航綫每日直航
16:21 2022/09/06
【日本通關】大阪6天自由行套票4,899元起　香港快運9月25日起三航綫每日直航
著數優惠 早餐 縱橫遊 出入境管制 疫情 簽證 機票 自由行 旅行團 導遊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
11:46 2022/09/06
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
12:45 2022/09/06
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
【獸父行為】15歲大馬視后自揭性侵往事　5歲起逼看生父自慰成人生陰影
16:05 2022/09/06
【獸父行為】15歲大馬視后自揭性侵往事　5歲起逼看生父自慰成人生陰影