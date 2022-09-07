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【夢華錄】劉亦菲演被悔婚戲秒換表情演技獲讚　反覆跪13次致腳軟零怨言

娛樂 11:43 2022/09/07

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劉亦菲、陳曉主演的劇集《夢華錄》近日於TVB播映中。

由內地演員劉亦菲、陳曉主演的劇集《夢華錄》近日於TVB播映中，劇中飾演趙盼兒的劉亦菲相隔16年再度拍劇，而她亦不負眾望在劇中狂飆好演技，昨晚播出的一場情緒崩潰戲，已被網友激讚是「教科書式演技」。

昨晚劇情講到趙盼兒得知未婚夫歐陽旭高中探花，原本滿心歡喜等做探花夫人，但她竟突然被告知未婚夫要另娶其人，更被要求歸還定情信物，坐上情緒過山車的劉亦菲秒速轉換表情，由充滿期盼Mode切換成傷心欲絕Mode，淚盈於睫的她更情緒崩潰倒地，令觀眾大感心酸。

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久違電視圈的劉亦菲拍攝時相當認真，明晚一場與渣男對簿公堂場口，劉亦菲為了出來效果更好，單單一個簡單下跪鏡頭，便遭反覆按住下跪13次。

跪到雙膝發軟的她更要旁人扶着才能站起，但她仍笑着對其他演員說：「沒事，我自己行的！」專業精神獲網友大讚，並留言：「美貌和敬業並重，演技也相當自然」、「雖然這是戲，但真的在她身上感受到了不卑不亢」、「這劇好看，沒辜負這份付出。」

劉亦菲單單為了一個下跪鏡頭，便重覆跪了13次，真係腳仔都軟埋。

至於飾演顧千帆的陳曉，劇中為文武雙全的皇城司探事司指揮使，被封為「活閻羅」。劇中有不少武打場口的陳曉，曾於受訪時直言是次最大挑戰就是武打戲，在劇組公布拍攝花絮片段所見，陳曉不少動作場口都是親身上陣，更有吊威吔飛簷走壁動作戲。

其中一場搶奪夜宴圖的打戲，陳曉在武指指導下反覆調整最佳動作，更會提出意見與武指反覆討論，足見相當認真。

另外《夢華錄》內地開播以來大受歡迎，除了播放次數突破17億，於微博話題更吸逾166億閱讀次數，數字相當驚人。

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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