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【無妄之災】的士司機疑撞傷14歲中學生　反口無送入院要求簽和解書索賠

健康 12:44 2022/09/07

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疑撞傷14歲中學生，的士司機答應送院卻反口。

的士撞傷學童引公憤。早前有網民於社交平台講述一宗交通意外，事源有一名14歲中學生於過馬路時被一輛的士撞傷，當時司機即以會直接載中學生到醫院求診為由，叫當時附近的途人無需代為報警，惟事後學生的學校老師及家長到院後才發現司機只是將學生送到港鐵站，更令人氣憤是駕車離去前，已要求學生簽下「和解協議書」承諾不作追究。家長其後聯絡的士司機理論，豈料對方不但毫無悔意，更傳來維修單據要求家長賠償，事件曝光後即引來大量網民及同行嘩然，並指司機行為已屬違法。

最新影片:

該網民早前於「的士乘客及司機行為分享區 」facebook群組發文，指事發於8月1日下午3時50分，一名的士司機於河畔花園撞到一名學生，形容當時狀況「車身都凹咗，車頭玻璃爆埋，學生全身校服破損，手腳也有受傷擦損」，有路人見狀打算報警時，涉事司機即主動表示會「駕的士車學生去威爾斯親王醫院」，惟其後學生老師經其他同樣通知後，先後趕到涉事現場及醫院尋找傷者時，卻不見人影。而學生家長收到學校通知趕往醫院之時，「奇怪事件發生了⋯⋯家長在途中致電學生的時候，學生竟然在回家途中⋯⋯」

經了解後，家長才得知「原來該名的士司機竟然沒有車學生去醫院」，而且更「誘惑一個14歲的學生簽『和解協議書』」，讓學生承認「衝出馬路係佢自己錯」，最終僅將學生送到大圍火車站便駕車離去。家長與學生會面後，除了立即帶人去屯門醫院檢查及事後報警外，隨即根據「和解協議書」上的司機通訊資料，致電對方理論，並質問「如果個仔今晚嘔血點算」，惟對方不但沒有理會，更將一張維修單據whatsapp予學生家長要求賠償，並待「知道學生家長已經報警才事後走去備案」。

帖文文末狠批該的士司機「欺騙所有路人」，「架車都撞到凹晒都唔送學生去醫院檢查」，並指「真心希望交通部唔好放過依的人渣」。

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事件曝光後大批網民關注，不少人直斥涉事司機「防礙司法公正」、又指「直接報警，當事人未够18歲，簽署一切文件無效，有人受傷冇得私自和解，必須報警。」、「淨係張和解紙寫無人受傷已經虛假文書啦」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，凡因有車輛在道路上而有意外發生，以致並非該車輛司機的人身體受傷，則該車輛的司機必須停車。如該意外涉及任何人(包括司機)受傷，該司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。如司機在有關意外發生後沒有停車，可處第三級罰款(10,000元)及監禁12個月。

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責任編輯：羅嘉欣

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