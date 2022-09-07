【軒粉必抽】參加抽獎可與張敬軒食飯飲Coke　軒公粉絲即掃可樂樽蓋底搶10個名額【內附詳情】

▲ 可口可樂推出全新玻璃樽包裝，同時舉行即抽即獎活動。（商戶提供）

可口可樂今年初以全新面貌玻璃樽裝飲品系列推出市場，讓可樂迷再次享受玻璃樽帶來的獨特快感！新包裝現已於各大餐廳、指定便利店及太古可口可樂e-Shop有售。

由即日起至10月23日，Scan可口可樂玻璃樽裝飲品系列樽蓋底QR 碼即有機會獲得豐富獎賞。消費者只要到指定商店購買任何可口可樂公司旗下250ml玻璃樽裝飲品，掃描蓋底QR碼或輸入蓋底序號，登記成為「COKE＋獎賞計劃」會員，即可參加「全城開蓋 飲樂掃獎」即抽即賞，嬴取超過18,000份總值過$100萬獎品。

這一次的抽獎活動更設計出令人意想不到的終極大獎！幸運兒將可於10月31日與張敬軒於銅鑼灣PizzaExpress Lab見面互動及暢飲！大獎設10個名額，每個名額可2人參與。其他豐富獎品包括可口可樂精美禮品，如迷你雪櫃、收納箱、開瓶器等，以及更多餐飲和購物優惠券。

想增加中獎機會？消費者只要可以集齊可口可樂、無糖可口可樂及雪碧3款指定玻璃樽樽蓋，即可獲1次額外抽獎機會，並同時於COKE+儲樂賞星，解鎖更多驚喜！各位可口可樂迷及軒公粉絲緊記密切留意可口可樂線上線下的宣傳攻勢，以及張敬軒社交平台的最新動態！

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K11 Art Mall設港式火鍋打卡位及互動專區送獎賞

由9月14日起至9月27日，可口可樂將於K11 Art Mall地下中庭舉辦「可口可樂®始樽回味」體驗活動，以香港人熱衷的打邊爐場景為設計主題，場內有多個充滿港式元素的打卡位，讓參加者拍攝最地道風格的相片。場內亦設多個互動環節，參加者可透過互動遊戲體驗玻璃樽裝可口可樂與美食的始樽回味。完成體驗後可獲得可口可樂玻璃杯及餐飲禮券作獎品。參加者於場內成功登記成為「COKE＋獎賞計劃」會員，更可獨家獲贈太古可口可樂e-shop優惠券1張。

記者：王嵐