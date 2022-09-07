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【港區國安法】47人初選案高院作案件管理聆訊　黃子悅尹兆堅冀審訊前判刑

社會 11:34 2022/09/07

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被告尹兆堅出庭應訊。(資料圖片)

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（7日）進行第5次案件管理聆訊，2名被告黃子悅及尹兆堅出庭應訊。兩名被告表示未知審訊將於何時完結，以及尹已還押一段時間，要求審訊前處理判刑及求情。

案件今於高等法院進行第5次案件聆訊管理，出庭應訊的2名被告為黃子悅及尹兆堅，由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理，同案被告吳敏兒亦被帶到庭上旁聽。

黃子悅一方表示，由於未知審訊將於何時完結，尹兆堅一方則表示尹還押已久，兩人均希望在審訊前完成判刑及求情，屆時口頭求情將不多於1小時。

法官問及控方處理認罪被告之立場，控方表示需待案件審訊後才處理判刑。


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記者：梁錦麟

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