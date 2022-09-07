【黯夜守護者】區明妙新劇演蒲精與現實可愛韓風成反差　「港版周子瑜」IG展青春性感

▲ 「港版周子瑜」區明妙IG愛晒清純性感，網民大飽眼福。

TVB新劇《黯夜守護者》緊接《白色強人II》播出，昨晚（9月6日）播出的第二集，劇情講到援交少女Maisy（羅毓儀飾）伏屍蘭桂坊後，好友Cindy（區明妙飾）成為嫌疑人之一。

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【黯夜守護者】羅毓儀首集被殺曝露悲慘身世 童顏Yuki再演不良少女演技自然

大台御用學生妹

Cindy家境富裕，從小到大受到律師母親（胡蓓蔚飾）悉心照顧，在學校是一名乖乖女，不過私底下卻有吸毒的不良嗜好，更為Maisy的援交交易充當銜接人，激到胡蓓蔚勒令交出手機，兼鎖在房間不准外出。

與羅毓儀一樣同為大台「御用學生妹」的區明妙，在今套劇集中可謂大有發揮。除清純學生妹造型，她亦以蒲精形象大騷「絕對領域」，為觀眾提供多元化的視覺效果。

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10.1萬粉絲追蹤

只有21歲的「千禧後」區明妙（Stephanie），現實中走可愛韓風路線，其社交平台不時分享日常生活點滴，並以清純性感打扮派福利，勁吸10.1萬粉絲追蹤。

她一雙水汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉，與擁有「亞洲最美臉孔」、韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。

▲ （Instagram圖片）

從小熱愛演戲的區明妙，13歲開始接觸戲劇。2016年首次演出大台劇集《一屋老友記》，飾演滕麗名年輕版獲網民讚有氣質，當時戲份已不少。

其後在多套劇集中亦飾演年輕版，包括《她她她的少女時代》、《解決師》、《使徒行者3》、等，其中在《愛上我的衰神》飾演陳嘉慧年輕版，被殺的空洞眼神令觀眾不寒而慄。連人氣處境劇《愛·回家之開心速遞》也有客串過，並飾演「細細粒」陳嘉佳化身真人騷監製瓜姐的女兒。

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除了熱忠戲劇之外，她曾向音樂方面發展，為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一。

而ViuTV選秀節目《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及TVB選秀節目《聲夢傳奇》的鍾柔美同樣曾為Honey Bees成員。