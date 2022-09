10部年度必看Now True紀實片　揭露社會不為人知實況　深層次世界現象分析

比起純屬虛構或天馬行空的劇集,紀實片的題材與人物來得較為貼地真實,可以帶領觀眾通過攝影、錄像形式,從不同視角觀察社會現象,從而引發思考,啟迪心靈。以下推介10部年度必看的紀實片,已於Now TV的Now True自選服務上架,讓觀眾可以隨時點播,嘗試代入不同的視角,細看人物的心路歷程、社會與人性的多面向,無懼探討各種道與理、是與非。



向來積極網羅全球各地優質紀實節目的Now True紀實片頻道,涵蓋多元化的紀實片題材,包括人物傳記、藝術文化、商業科技、生活知識、觸動人心的故事、國際影展的得獎及提名作品等。以下10部極力推薦的紀實片,部分提供4K高清畫質,或備有廣東話配音,隨時隨地可於「Now隨身睇」及Now TV電視觀看。



‧ 10大必看Now True紀實片:第一部—《加冕 The Coronation》

一場萬眾矚目的加冕典禮

深受人民愛戴的英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)剛與世長辭,享年96歲的她是迄今為止在位時間最長的英國君主。在《加冕 The Coronation》紀錄片中,她首次向公眾回顧1953年那場萬眾矚目的加冕典禮,憶述當日戴上王冠時的感受以及王冠的重要性,並首次披露參加父親加冕禮時的心情,與民眾一齊回顧當年登基之日盛大而莊重的儀式。





‧ 10大必看Now True紀實片:第二部—《華爾街猿人Diamond Hands: The Legend Of WallStreetBets》

散戶大戰華爾街 [Rotten Tomatoes: 91%]

在打工難發達的年代,投資一夜致富相信是不少人的夢想。《華爾街猿人》正正記錄一群自嘲「猿人」的網絡投資散戶在Subreddit及WallStreetBets致富的傳說故事。尤其當專業投資者一致認為GameStop股價會下跌時,這群散戶投資者試圖集合「猿人之力」團結買入GameStop股票,以實際行動推翻華爾街大鱷們的冷嘲熱諷。





‧ 10大必看Now True紀實片:第三部—《拯救ISIS性奴Sabaya》*

從性奴到獲得解救 [Rotten Tomatoes: 100%]

近月東南亞人口販賣案備受國際關注,然而國際人口販賣、非法禁錮、詐騙拐帶的個案屢見不鮮。榮獲「第39屆辛丹斯電影節世界紀錄片最佳導演獎」的《拯救ISIS性奴Sabaya》披露攝製隊如何追隨志願軍,深入被視為中東最危險的阿爾霍爾集中營,用最簡單的裝備和極迅速的行動避開暴力,成功把伊斯蘭國(ISIS)拘禁的雅茲迪族性奴(Sabaya)拯救出來。





‧ 10大必看Now True紀實片:第四部—《筆如發火Writing With Fire》*

重新定義印度女記者勢力 [Rotten Tomatoes: 100%]

縱然現代社會趨向追求男女平等,但父權社會依然存在於世界每一個角落。榮獲提名第94屆奧斯卡最佳紀錄片的《筆如發火》歷時5年拍攝,描述男性主導的印度新聞界出現了一間女性經營的報館,當中的女記者是「達利特人」(Dalit),即當地種姓制度的最低階層。她們期望重新定義女記者的勢力,憑藉智能手機報道網絡新聞,打破紙本新聞傳統、扭轉女性命運。報道方針包括追究警方失職、性暴力事件,並為種姓制度受害者發聲等。本片同時捕捉記者們鮮為人知的幕後故事,並贏得「2021辛丹斯電影節世界紀錄片評審團特別獎:社會影響力獎及世界紀錄片最受觀眾歡迎獎」。





‧ 10大必看Now True紀實片:第五部—《陷害布蘭妮Framing Britney Spears》

明星風光背後

明星風光背後,可能正失去難能可貴的人生自由。國際流行曲天后布蘭妮(Britney Spears)與父親纏繞13年的監護權爭議,曾在社會上掀起一場「解放布蘭妮運動(Free Britney movement)」。《陷害布蘭妮》揭露了Britney Spears爭議性的過去、被操控的生活,從而剖析她的情緒崩潰與行為失常。此片不但榮獲提名「第73屆黃金時段艾美獎最佳紀錄片或非虛構類特別節目」,更引起各界反思明星文化,以至媒體對明星私生活的過度干預所帶來的反效果。





‧ 10大必看Now True紀實片:第六部—《夢幻對決Strokes Of Genius》*

天才與天才的對壘

天才間的對壘,不一定要鬥個你死我活,亦可以是惺惺相惜。當今世界著名網球手由費達拿(Roger Federer)與拿度(Rafael Nadal)兩大頂峰球星撐起半邊天,坊間更形容兩人的經典競賽為「冰與火的較量」。《夢幻對決》便記錄了費達拿和拿度的日常生活,更回顧他們在2008年溫布頓的對壘,展現出不相伯仲的技術和拼搏精神,為網球界及觀眾帶來歷史級別的比賽。此片更榮獲提名「第40屆體育節目艾美獎傑出體育紀錄片」。





‧ 10大必看Now True紀實片:第七部—《Eric Clapton: 封城錄音現場Eric Clapton: The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions》

疫情下音樂不死

疫情期間,全球各國一度封城、封關,人與人在隔離之際該如何自處?結他之神Eric Clapton和樂隊因疫情取消演唱會後,並沒有顯得過度驚惶失措或虛度光陰,反而靈光一閃,在家用即興演奏會模式(jam session)錄製了一張唱片〈The Lady In The Balcony:Lockdown Sessions〉,其中收錄他的經典作品《Tears in Heaven》和《Layla》等,以溫和方式順應時代變化,帶給樂迷嶄新驚喜。





‧ 10大必看Now True紀實片:第八部—《大衛寶兒:無盡星麈Stardust》

音樂史上的搖滾巨星

喜歡音樂的觀眾,不容錯過這一部於2020年發行,由英國與加拿大合拍的傳記電影《大衛寶兒:無盡星麈Stardust》。故事講述英國歌手大衛寶兒(David Bowie)成名前後的經歷,讓歌迷得以窺探他的創作靈感、成名背後的故事及不為人知的過去。由太空人Major Tom蛻變成舞台上耀眼的Ziggy Stardust,大衛寶兒憑藉自身魅力,完美駕馭各種經典舞台角色,成為音樂史上不可或缺的搖滾巨星。





‧ 10大必看Now True紀實片:第九部—《風暴盡頭是冠軍The End Of The Storm》*

利迷必看的紀錄片 [IMDb: 7.8]

今季英超聯賽,利物浦在對戰伯恩茅斯的比賽終以9:0主場大勝,揚眉吐氣,締造出英超史上第4次的9:0賽果。身為利迷,不妨乘勢重溫《風暴盡頭是冠軍》中,利物浦贏得2019-2020英超聯賽冠軍的一季,通過主教練克洛普和利物浦球員的視角,再次一同經歷這隊英格蘭足壇霸主振奮人心的奪冠之旅,並對球隊寄予祝福與盼望。





‧ 10大必看Now True紀實片:第十部—《王妃戴安娜Diana》

「國民王妃」短暫又璀璨的一生 [Rotten Tomatoes: 80%]

貴為「國民王妃」的英國前王妃戴安娜逝世至今25年,但影響力依然深遠。在她位於英國倫敦Kensington Palace的故居及法國巴黎的車禍地點,長期均有來自世界各地的民眾獻花悼念這位親民善良又帶點悲情的王室傳奇人物。其中,《王妃戴安娜Diana》便講述戴安娜王妃短暫、璀璨又坎坷的一生,包括她如何從托兒所助理搖身一變成為王室鳳凰的經過,她的去世引發全球民眾的哀悼。



*雙語版,備有廣東話配音



Now True自選服務:https://bit.ly/3Re53vh



(特約)