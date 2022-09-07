【積極洗底】周永恆娶內地妻做湊仔公近況曝光　4歲仔升K2喜歡學英文做善事

▲ 周永恆的內地妻最近分享父子近照，可見周永恆疑修心養性做湊仔公。

曾自認「人渣」兼被封為「世紀賤男」的前藝人周永恆，2018年與趙頌茹（Yu）辦理離婚手續半年後，火速與內地女友陳薇（Britni）奉子成婚。自此周永恆低調處理家庭生活，Britni則不時更新兒子的動態，近日她分享了兩父子在床上玩樂的照片，罕有讓周永恆曝光。

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周永恆與Britni的兒子轉眼間4歲大，他皮膚白晢，有一雙大眼睛似足爸爸。Britni最近在社交平台分享了多張兒子的照片，其中一張是父子在床上玩樂照，囝囝一邊撫摸爸爸的臉，一邊看著爸爸的遊戲機，看似相當好奇。之後Britni再分享兒子參與賣旗活動，並表示︰

K1最後一次參加舊校嘅活動就係賣旗啦，都算最後做咗一件有意義嘅事。

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喜歡學英文 積極玩課外活動

兒子於今學年升K2，就讀一間本地幼稚園，Britni上載的最新照片中，兒子坐定定學習中英文生字，準備迎接K2。Britni曾發文分享老師對他的評語，指他很喜歡英文，甚至和同學仔玩都會講英文，故老師建議父母要為他多補中文，讓Britni有感而發︰

因為我細個冇乜機會好好學好英文，所以都希望小朋友由細就有好嘅學習環境同語境，填補翻（返）媽媽我嘅遺憾，所以慳化妝護膚品，都唔會慳小朋友學習嘅嘢度。

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Britni湊仔親力親為，經常帶兒子四圍去，又積極為兒子報名參加課外活動，取得多項證書，雖她笑言是豬肉獎，但也是對孩子一個肯定。早兩年Britni都有分享過周永恆拖著兒子去玩樂的照片，可見周永恆就像湊仔公，疑似收心養性，想做個好爸爸好老公。

▲ 周永恆專心照顧囝囝。（IG圖片）

曾自稱人渣拋棄妻女

周永恆與趙頌茹曾有過7年婚姻，育有2名女兒，2014年突爆婚外情，又曾與阿Yu發生爭執令對方面部受傷，周永恆一度聲淚俱下讀出公開悔過書，自稱人渣兼鬧自己「賤格貪玩」，被網民封為「世紀賤男」，最終與阿Yu離婚收場。之後他曾高調與組合O.M.G成員黃芊詠拍拖，其後情定內地妻Britni。

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2018年周永恆與趙頌茹（Yu）辦妥離婚手續半年後，與Britni奉子成婚，同年9月誕下一子。其後他變得低調，只曾在「港聞」露面，2019年底他在尖沙咀一間便利店內涉打架被警方拘捕，並跪拜警察求情。事後他解釋，自己現已不是藝人，想低調生活。

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責任編輯︰王明芳