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【奪命意外】安達臣道地盤天秤塌下擊中多個貨櫃辦公室　增至3死6傷

社會 18:36 2022/09/07

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秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。（曾秋文攝）

秀茂坪發生嚴重工業意外。事發今日（7日）早上10時54分，警方接報秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。最新傍晚6時許消息，已增至3人死亡，6人受傷。

大批消防及救護趕赴現場，其中包括坍塌拯救隊，事件涉及9名地盤工人，1人當場不治，3人受傷嚴重，其中1人經搶救後不治，原先失蹤的一名工人已被尋獲，消防繼續在現場搜索是否有其他人被困，傷者分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院，警方正調查意外經過。

及後，消防再發現有多一名工人被困天秤底部，至下午6時許，多名消防員及救援人員合力將被困工人抬出，惟工人送院後不治。

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記者：李榮忠、曾秋文

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